Saiba quanto o Palmeiras deve receber com a venda de Jhon Jhon para o Zenit

O Bragantino encaminhou a venda de Jhon Jhon para o Zenit (Rússia) por 20 milhões de euros (cerca de R$ 125 milhões na cotação atual), segundo informação da “ESPN”, e o Palmeiras deve receber uma fatia do valor da negociação. Isso porque o Verdão ainda tem parte direitos econômicos do atleta, além da porcentagem do mecanismo de solidariedade da Fifa, que destina parte do valor das transferências para os clubes formadores.

O Alviverde vendeu 60% dos direitos de Jhon Jhon para o clube de Bragança Paulista ainda em 2024, por 4,5 milhões de dólares. Posteriormente, o clube do interior ainda desembolsou mais 2,5 milhões de dólares para comprar mais 20% do meio-campista, graças a metas previstas em contrato. Dessa forma, o Palmeiras seguiu com a porcentagem restante (20%) do “passe” do atleta. Assim, o Palmeiras deve receber cerca de R$ 25 milhões com a transferência para o Zenit.