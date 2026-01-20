Saiba quanto o Palmeiras deve receber com a venda de Jhon Jhon para o Zenit

Saiba quanto o Palmeiras deve receber com a venda de Jhon Jhon para o ZenitVerdão ainda tem 20% dos direitos econômicos do jogador, que deve custar R$ 125 milhões aos cofres do clube russo
O Bragantino encaminhou a venda de Jhon Jhon para o Zenit (Rússia) por 20 milhões de euros (cerca de R$ 125 milhões na cotação atual), segundo informação da “ESPN”, e o Palmeiras deve receber uma fatia do valor da negociação. Isso porque o Verdão ainda tem parte direitos econômicos do atleta, além da porcentagem do mecanismo de solidariedade da Fifa, que destina parte do valor das transferências para os clubes formadores.
O Alviverde vendeu 60% dos direitos de Jhon Jhon para o clube de Bragança Paulista ainda em 2024, por 4,5 milhões de dólares. Posteriormente, o clube do interior ainda desembolsou mais 2,5 milhões de dólares para comprar mais 20% do meio-campista, graças a metas previstas em contrato. Dessa forma, o Palmeiras seguiu com a porcentagem restante (20%) do “passe” do atleta. Assim, o Palmeiras deve receber cerca de R$ 25 milhões com a transferência para o Zenit.
Além disso, o Verdão tem direito a receber uma porcentagem referente ao mecanismo de solidariedade da Fifa. Jhon Jhon atuou na base do Verdão entre 2021 e 2022, inicialmente emprestado pelo Primavera, clube pelo qual atuou já entre os profissionais. Antes disso, o meio-campista, que tem 23 anos atualmente, havia atuado pela base do Londrina.
Relembre a trajetória de Jhon Jhon no Palmeiras
Jhon Jhon vestiu a camisa do Palmeiras em 46 oportunidades, não marcou gols e deu duas assistências. À época, o jogador recebeu poucas oportunidades do técnico Abel Ferreira e acabou vendido ao Bragantino. No clube do interior, o meio-campista se destacou: fez 76 partidas em um ano e meio, com 20 gols marcados e 14 assistências. Apenas na última temporada, foram 52 jogos, 13 gols e 11 assistências.
O ótimo desempenho do jovem despertou o interesse do Zenit ainda em 2025, quando o clube russo apresentou proposta no valor de 15 milhões de euros pela sua compra. O Bragantino, no entanto, segurou o atleta que já viaja em direção a Rússia para realizar exames médicos e assinar contrato.