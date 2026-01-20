Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Reservas do Fluminense terão última chance de mostrar valor

Reservas do Fluminense terão última chance de mostrar valor

Tricolor enfrenta o Nova Iguaçu, na próxima quinta-feira (22), no Luso Brasileiro
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Fluminense terá o último teste com os reservas antes da estreia do time principal. Dessa forma, os jogadores sem espaço e os jovens da base terão a última chance de mostrar o seu valor na próxima quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), contra o Nova Iguaçu, no estádio Luso Brasileiro, pela terceira rodada da Taça Guanabara.

Nos dois primeiros testes, o Fluminense venceu o Madureira e perdeu para o Boavista. Na estreia, nomes como o lateral-direito Julio Fidelis, o meia Lezcano e o atacante John Kennedy se destacaram. Contudo, o Tricolor teve uma atuação ruim na derrota na segunda rodada e não teve nenhum destaque individual. Portanto, o jogo contra o Nova Iguaçu será um teste de fogo para todos que desejam ter mais espaço.

O Fluminense começou a temporada depositando as fichas nos jogadores sem espaço e nos jovens da base. Entre eles, há expectativa com alguns nomes específicos, como Lezcano e Santi Moreno, que foram contratados no ano passado, além de Riquelme e John Kennedy. Há ainda outros nomes que despertam curiosidade da comissão técnica, como Julio Fidelis e Wallace Davi.

Na estreia, Santi Moreno sofreu uma entorse no tornozelo e, por isso, perdeu a segunda partida. Contratado no ano passado, o colombiano ainda busca se firmar e tem a confiança da comissão técnica e diretoria. Ele, aliás, participou do primeiro gol da vitória sobre o Madureira, marcado por Lezcano — outro que também tem a confiança por evolução neste ano.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Fluminense

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar