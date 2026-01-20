Reservas do Fluminense terão última chance de mostrar valor

O Fluminense terá o último teste com os reservas antes da estreia do time principal. Dessa forma, os jogadores sem espaço e os jovens da base terão a última chance de mostrar o seu valor na próxima quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), contra o Nova Iguaçu, no estádio Luso Brasileiro, pela terceira rodada da Taça Guanabara.

Nos dois primeiros testes, o Fluminense venceu o Madureira e perdeu para o Boavista. Na estreia, nomes como o lateral-direito Julio Fidelis, o meia Lezcano e o atacante John Kennedy se destacaram. Contudo, o Tricolor teve uma atuação ruim na derrota na segunda rodada e não teve nenhum destaque individual. Portanto, o jogo contra o Nova Iguaçu será um teste de fogo para todos que desejam ter mais espaço.