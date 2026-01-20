Remo encaminha contratação de meia ex-São Paulo e Santos

Remo encaminha contratação de meia ex-São Paulo e SantosLeão Azul tenta acelerar acerto com Vitor Bueno, que estava livre no mercado após rescindir com o Cerezo Osaka, do Japão
O Remo segue firme na contratação de jogadores para disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. O clube paraense encaminhou a contratação do meio-campista Vitor Bueno, que estava livre no mercado após rescindir contrato com o Cerezo Osaka, do Japão. A expectativa é receber o jogador no final de semana e contar com ele já na primeira rodada do Brasileirão.
Vitor Bueno tinha contrato até o fim de 2026 com Cerezo Osaka, que não pretendia mantê-lo dentro do novo cenário. As partes, assim, chegaram a um entendimento para a rescisão contratual.
Com passagens por Santos, Dínamo de Kiev e São Paulo, o auge da carreira de Vitor Bueno foi pelo Athletico, em 2023. Naquela temporada, o meia marcou 11 gols e deu nove assistências em 59 jogos, alcançando os melhores números da carreira em participações diretas em gols.
Outras negociações
Além do meia, o Remo também negocia a contratação do goleiro André Moreira e tem conversas adiantadas para fechar contrato de um ano. O português de 30 anos está livre no mercado, porque não renovou o vínculo com o Al-Raed, da Arábia Saudita. Outro nome no setor é o de Lucas Lima, que rescindiu contrato com o Sport, enquanto o volante Fábio Matheus, também do clube pernambucano, permanece no radar.
O Leão Azul, aliás, também tem interesse no argentino Leonel Picco, do Platense. O jogador pode fechar nos próximos dias. Assim como o volante Zé Wellison, do Fortaleza.
No ataque, o atacante Rafael Monti, de 26 anos, que estava no Vinotinto FC, do Equador, está perto de vestir as cores do Reomo. “Anunciado pelo pai” nas redes sociais, o jogador já está em Belém e assistiu ao título remista da Supercopa Grão Pará.