Remo encaminha contratação de meia ex-São Paulo e Santos

Leão Azul tenta acelerar acerto com Vitor Bueno, que estava livre no mercado após rescindir com o Cerezo Osaka, do Japão / Crédito: Jogada 10

O Remo segue firme na contratação de jogadores para disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. O clube paraense encaminhou a contratação do meio-campista Vitor Bueno, que estava livre no mercado após rescindir contrato com o Cerezo Osaka, do Japão. A expectativa é receber o jogador no final de semana e contar com ele já na primeira rodada do Brasileirão. Vitor Bueno tinha contrato até o fim de 2026 com Cerezo Osaka, que não pretendia mantê-lo dentro do novo cenário. As partes, assim, chegaram a um entendimento para a rescisão contratual.

Com passagens por Santos, Dínamo de Kiev e São Paulo, o auge da carreira de Vitor Bueno foi pelo Athletico, em 2023. Naquela temporada, o meia marcou 11 gols e deu nove assistências em 59 jogos, alcançando os melhores números da carreira em participações diretas em gols.