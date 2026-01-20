Real Madrid goleia o Monaco com show de Vini Jr na Champions

Real Madrid goleia o Monaco com show de Vini Jr na ChampionsBrasileiro dá grande resposta após críticas e tem atuação com três assistências e um golaço na vitória por 6 a 1 no Santiago Bernabéu
Adeus, crise? O Real Madrid teve uma grande atuação nesta terça-feira (20) e goleou o Monaco por 6 a 1 no Santiago Bernabéu, em partida válida pela 7ª rodada da fase de liga da Champions 2025/26. Vini Jr, com três assistências e um golaço, e Mbappé, com dois gols marcados, foram os grandes destaques da partida. Além disso, Mastantuono, que recebeu uma oportunidade entre os titulares, Kehrer, contra, e Bellingham completaram a vitória na Espanha. Pelo lado do time do Principado, Teze aproveitou um vacilo da defesa merengue e anotou o gol de honra.
Com mais uma grande atuação na Champions, Vini Jr se tornou o segundo brasileiro com mais participações em gols na história da competição. Com 30 gols e 26 assistências, o camisa 7 ultrapassou Kaká na lista e está atrás somente de Neymar, que tem 43 gols e 30 assistências.
Outro destaque no jogo desta terça-feira, Mbappé chegou a 11 gols nesta edição da Champions. É a primeira vez na carreira que ele atinge no mínimo 10 gols em uma só edição da competição. Além disso, são 32 gols em 27 partidas na temporada.
Dessa maneira, o Real Madrid chegou a 15 pontos nesta fase de liga da Champions e subiu para a segunda posição. No entanto, o Bayern pode recuperar a vice-liderança em caso de vitória em seu compromisso nesta quarta-feira (21). Por outro lado, o Monaco caiu para a 20ª posição, segue com nove pontos e pode se complicar na briga por uma vaga nos playoffs.