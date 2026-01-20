Real Madrid goleia o Monaco com show de Vini Jr na Champions

Adeus, crise? O Real Madrid teve uma grande atuação nesta terça-feira (20) e goleou o Monaco por 6 a 1 no Santiago Bernabéu, em partida válida pela 7ª rodada da fase de liga da Champions 2025/26. Vini Jr, com três assistências e um golaço, e Mbappé, com dois gols marcados, foram os grandes destaques da partida. Além disso, Mastantuono, que recebeu uma oportunidade entre os titulares, Kehrer, contra, e Bellingham completaram a vitória na Espanha. Pelo lado do time do Principado, Teze aproveitou um vacilo da defesa merengue e anotou o gol de honra. LEIA MAIS: Clube da Romênia anuncia parceria com marca de Cristiano Ronaldo

Com mais uma grande atuação na Champions, Vini Jr se tornou o segundo brasileiro com mais participações em gols na história da competição. Com 30 gols e 26 assistências, o camisa 7 ultrapassou Kaká na lista e está atrás somente de Neymar, que tem 43 gols e 30 assistências.