Presidente interino, Harry Massis adota postura cautelosa e descarta mudanças no São Paulo

Presidente interino, Harry Massis adota postura cautelosa e descarta mudanças no São PauloDirigente prioriza a resolução de pendências financeiras, como o pagamento de direitos de imagem atrasados
O novo presidente do São Paulo, Harry Massis, não pretende realizar uma “demissão em massa” no clube e prioriza a resolução de pendências financeiras. Entre as mais urgentes, está o pagamento de direitos de imagem atrasados. Neste momento, o dirigente tenta dar tranquilidade ao departamento de futebol do clube neste início de gestão. As informações são do “ge”.
Harry Massis assumiu a presidência do São Paulo na última sexta-feira (16), após o afastamento de Julio Casares do cargo. Entretanto, isso ocorre de forma interina. Isso porque, segundo estatuto do clube, Casares só será definitivamente afastado do cargo caso o seu impeachment seja aprovado em uma assembleia de sócios. A votação deve acontecer em até 30 dias após a aprovação do afastamento pelo Conselho Deliberativo do clube.
Os primeiros dias de Harry Massis como presidente do São Paulo
Diante deste cenário, Massis prega calma nos bastidores. O dirigente, que admitiu a pessoas próximas estar afastado do dia a dia do clube nos últimos tempos, tem conversado com diretores do clube para entender como andava a gestão. Neste cenário, ainda no sábado, o novo mandatário do clube se reuniu com o elenco para tranquilizar os jogadores.
Caso os sócios confirmem o impeachment de Julio Casares em assembleia, Harry Massis deve comandar o São Paulo até o final deste ano, quando ocorre nova eleição para o triênio de 2027 a 2029, já previsto no calendário do clube.
Vale lembrar que, nas semanas anteriores, a gestão de Julio Casares concentrou esforços na defesa diante do processo de impeachment. Com isso, questões rotineiras de administração perderam espaço no planejamento.