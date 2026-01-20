Presidente interino, Harry Massis adota postura cautelosa e descarta mudanças no São Paulo

O novo presidente do São Paulo, Harry Massis, não pretende realizar uma “demissão em massa” no clube e prioriza a resolução de pendências financeiras. Entre as mais urgentes, está o pagamento de direitos de imagem atrasados. Neste momento, o dirigente tenta dar tranquilidade ao departamento de futebol do clube neste início de gestão. As informações são do “ge”.

Harry Massis assumiu a presidência do São Paulo na última sexta-feira (16), após o afastamento de Julio Casares do cargo. Entretanto, isso ocorre de forma interina. Isso porque, segundo estatuto do clube, Casares só será definitivamente afastado do cargo caso o seu impeachment seja aprovado em uma assembleia de sócios. A votação deve acontecer em até 30 dias após a aprovação do afastamento pelo Conselho Deliberativo do clube.