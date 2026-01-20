Piquerez não esconde frustração após goleada do Palmeiras: “O time hoje foi uma vergonha”

Lateral pediu desculpas aos torcedores e afirmou que a equipe que a equipe estava com medo da partida / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras viveu uma noite trágica nesta terça-feira (19). Ainda invicto no Campeonato Paulista, o Verdão acabou sendo goleado pelo Novorizontino por 4 a 0 e sofreu sua primeira derrota no torneio, no pior resultado sofrido por Abel Ferreira no comando do clube. O abatimento pelo resultado esteve presente ao longo da entrevista de Piquerez, após a partida. Afinal, o uruguaio não levantou a cabeça ao falar e demonstrou imensa vergonha pela goleada sofrida. O lateral afirmou que o Palmeiras se apresentou de forma desconhecida e com medo.

“As primeiras palavras que vêm na minha cabeça é pedir desculpa ao torcedor, que veio apoiar hoje. É uma vergonha o que aconteceu, um time totalmente desconhecido dentro do campo, chegamos com medo, ninguém queria pegar a bola. Infelizmente aconteceu isso. Golpe duro que recebemos. Temos que virar a página. O que aconteceu hoje, novamente pedir desculpa. O time hoje foi uma vergonha”, pontuou em entrevista à TNT.