Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Perto do Santos, Michael faz exigência ao Flamengo para sair

Perto do Santos, Michael faz exigência ao Flamengo para sair

Ponta tem R$ 2 milhões a receber em luvas e não abre mão deste direito antes de assinar em definitivo com o Peixe; saiba mais
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Flamengo e Santos seguem em negociações pela transferência do ponta Michael, de 29 anos, e sem espaço com o técnico Filipe Luís. O jogador, porém, fez uma exigência ao Rubro-Negro, o que vem atrasando o negócio a, enfim, sair do papel.

Afinal, de acordo com informações do portal “Uol” nesta terça-feira (20/1), o jogador ex-Goiás ainda tem luvas para receber da equipe carioca e não abre mão das mesmas. São, assim, R$ 2 milhões de pendência financeira, algo que atrasa o acordo. Ele tem contrato até o fim de 2028 com o clube da Gávea.

LEIA MAIS: Flamengo avalia volta de Filipe Luís e reforços do time principal contra o Vasco

O Santos quer contratar Michael em definitivo, já acertando as bases salariais com o jogador rubro-negro. No entanto, sua saída se condiciona ao pagamento do valor em questão. O atacante, aliás, retornou ao Flamengo em 2024, quando o presidente do clube ainda era Rodolfo Landim.

Michael perdeu espaço com Filipe Luís, participando de apenas 29 jogos em 2025. Assim, foram dois gols e quatro assistências no período. Destas aparições, somente 15 foram como titular, com o jogador entrando em outras 14 oportunidades. Desde o fim do Mundial de Clubes, em junho, porém, ele só foi a campo outras cinco vezes, sendo quatro como reserva. Sua única titularidade no segundo semestre foi na despedida do Flamengo no Brasileirão, no empate em 3 a 3 com o Mirassol, dia 6 de dezembro. Na ocasião, o elenco principal viajara para o Catar a fim de participar do Intercontinental, com o Fla usando um time alternativo contra o Leão Caipira.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

flamengo Santos

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar