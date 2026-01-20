Perto do Santos, Michael faz exigência ao Flamengo para sair

Perto do Santos, Michael faz exigência ao Flamengo para sairPonta tem R$ 2 milhões a receber em luvas e não abre mão deste direito antes de assinar em definitivo com o Peixe; saiba mais
Flamengo e Santos seguem em negociações pela transferência do ponta Michael, de 29 anos, e sem espaço com o técnico Filipe Luís. O jogador, porém, fez uma exigência ao Rubro-Negro, o que vem atrasando o negócio a, enfim, sair do papel.
Afinal, de acordo com informações do portal “Uol” nesta terça-feira (20/1), o jogador ex-Goiás ainda tem luvas para receber da equipe carioca e não abre mão das mesmas. São, assim, R$ 2 milhões de pendência financeira, algo que atrasa o acordo. Ele tem contrato até o fim de 2028 com o clube da Gávea.
O Santos quer contratar Michael em definitivo, já acertando as bases salariais com o jogador rubro-negro. No entanto, sua saída se condiciona ao pagamento do valor em questão. O atacante, aliás, retornou ao Flamengo em 2024, quando o presidente do clube ainda era Rodolfo Landim.
Michael perdeu espaço com Filipe Luís, participando de apenas 29 jogos em 2025. Assim, foram dois gols e quatro assistências no período. Destas aparições, somente 15 foram como titular, com o jogador entrando em outras 14 oportunidades. Desde o fim do Mundial de Clubes, em junho, porém, ele só foi a campo outras cinco vezes, sendo quatro como reserva. Sua única titularidade no segundo semestre foi na despedida do Flamengo no Brasileirão, no empate em 3 a 3 com o Mirassol, dia 6 de dezembro. Na ocasião, o elenco principal viajara para o Catar a fim de participar do Intercontinental, com o Fla usando um time alternativo contra o Leão Caipira.