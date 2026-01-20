Perto do Santos, Michael faz exigência ao Flamengo para sair

Ponta tem R$ 2 milhões a receber em luvas e não abre mão deste direito antes de assinar em definitivo com o Peixe; saiba mais / Crédito: Jogada 10

Flamengo e Santos seguem em negociações pela transferência do ponta Michael, de 29 anos, e sem espaço com o técnico Filipe Luís. O jogador, porém, fez uma exigência ao Rubro-Negro, o que vem atrasando o negócio a, enfim, sair do papel. Afinal, de acordo com informações do portal “Uol” nesta terça-feira (20/1), o jogador ex-Goiás ainda tem luvas para receber da equipe carioca e não abre mão das mesmas. São, assim, R$ 2 milhões de pendência financeira, algo que atrasa o acordo. Ele tem contrato até o fim de 2028 com o clube da Gávea.

