Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Palmeiras tem noite irreconhecível e é goleado pelo Novorizontino

Palmeiras tem noite irreconhecível e é goleado pelo Novorizontino

Verdão perde a invencibildade no Paulistão em partida marcada por hat trick de Robson, na pior derrota sofrida por Abel Fereira no clube
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Palmeiras sofreu a pior derrota da história da era Abel Ferreira. Na noite desta terça-feira (20), o Verdão teve uma noite apagada e acabou sendo goleado pelo Novorizontino por 4 a 0. Destaque para Robson, que anotou um hat-trick, além de Hélio Borges, que fechou o marcador.

Com o resultado, o Alviverde perdeu a invencibilidade no Campeonato Paulista e sofreu seus primeiros gols na competição. O clube caiu para a terceira colocação, com nove pontos, e pode perder mais uma posição se o Capivariano vencer o Noroeste. Já o Tigre igualou a pontuação e passou o adversário, indo para a vice-liderança.

Agora, o Palmeiras vai em busca da reabilitação em um clássico. Afinal, no próximo sábado (24), o Verdão encara o São Paulo, na Arena Barueri. Já o Novorizontino recebe o Botafogo para tentar manter o embalo.

Robson brilha duas vezes

A partida começou truncada, com o Palmeiras tentando encontrar espaços no ataque, mas sem conseguir criar grandes oportunidades. Com isso, o Novorizontino gostou do jogo e logo na sua primeira oportunidade, abriu o placar. Depois de cobrança de escanteio, Robson cabeceou no susto e vazou a defesa alviverde pela primeira vez no Campeonato Paulista.

O Verdão deu espaço e o Tigre perdeu a grande oportunidade de ampliar. Robson recebeu nas costas da defesa, invadiu a área e parou em defesa de Lomba. O Palmeiras conseguiu assustar de maneira tímida. Flaco López cruzou da esquerda, Matheus Dantas tentou cortar e quase fez contra. Na sequência, Riquelme Fillipi subiu mais alto após levantamento na área e cabeceou para grande defesa de Jordi.

Entretanto, o Novorizontino conseguiu fazer o segundo antes do intervalo. Mayk acertou um belo cruzamento da esquerda, e Robson apareceu na segunda trave, acertando um belo chute de primeira para fazer seu segundo gol no jogo.

Palmeiras é goleado

O Palmeiras tentou propor mais o jogo na volta do intervalo. Entretanto, mais uma vez, não encontrava espaços. Em meio a isso, os donos da casa marcaram mais um, com o artilheiro da noite. Luighi, que tinha acabado de entrar, perdeu na saída de bola para Hélio Borges, e a bola sobrou para Robson, que, sem goleiro, marcou o seu terceiro gol na partida.

O pesadelo alviverde seguiu. Léo Naldi deu belo lançamento para Hélio Borges, que chutou, a bola desviou em Benedetti e balançou as redes, transformando o placar em goleada. O Alviverde tentou descontar na sequência, mas Luighi finalizou para fora. O Tigre quase conseguiu marcar mais um, quando Oyama cabeceou para trás, a bola bateu em Patrick e tirou tinta da trave. No fim, Gustavo Gómez apareceu na área e teve a chance de deixar o seu, mas parou em defesa de Jordi.

NOVORIZONTINO 4 x 0 PALMEIRAS

Campeonato Paulista – 4ª rodada
Data e horário: 20/1/2026 (terça-feira), às 20h (de Brasília)
Púbico total: 7396 torcedores
Renda: R$ 546.825,00
Local: Doutor Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte (SP)
Gols: Robson, 19’/1ºT (1-0); Robson, 41’/1ºT (2-0); Robson, 16’/2ºT (3-0); Hélio Borges, 26’/2ºT (4-0)
NOVORIZONTINO: Jordi; Alvariño, Matheus Dantas, Patrick e Mayk; Léo Naldi, Luís Oyama (Jean Inner, 39’/2ºT), Tavinho (Hélio Borges, intervalo) e Juninho (Matheus Bianqui, 27’/2ºT); Maykon (Diego Galo, 39’/2ºT) e Robson. Técnico: Enderson Moreira.
PALMEIRAS: Marcelo Lomba; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo (Benedetti, intervalo) e Piquerez; Emiliano Martínez (Marlon Freitas, 14’/2ºT), Larson (Pacheco, 31’/2ºT), e Raphael Veiga (Bruno Rodrigues, 14’/2ºT); Allan, Riquelme Fillipi (Luighi, 14’/2ºT) e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.
Árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos (SP)
Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Bruno Silva de Jesus (SP)
VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)
Cartões Amarelos: Robson, Jean Inner e Patrick (NOV); Khellven (PAL)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Palmeiras

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar