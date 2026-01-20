Olympique de Marselha x Liverpool: onde assistir, escalações e arbitragem

Olympique de Marselha e Liverpool se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 17h (de Brasília), em partida válida pela 7ª rodada da fase de liga da Champions 2025/26. A bola rola no Stade Vélodrome, na França, e coloca frente a frente dois times gigantes em seus respectivos países. Ao término das oito rodadas da fase de liga, os oito melhores times garantem vaga direta nas oitavas de final. Já as equipes que ficarem entre a 9ª e a 24ª colocação disputam os playoffs.

Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na Space (TV fechada) e na HBO Max (streaming). Como chega o Olympique de Marselha O Olympique chega embalado para a partida após bons resultados no Campeonato Francês e também pela classificação na Copa da França, em cima do PSG. Na Champions, o clube francês abre a 7ª rodada na 16ª posição, com nove pontos, ainda com chances de classificação para o mata-mata.

Contudo, o técnico Roberto De Zerbi precisa lidar com desfalques importantes na defesa. Benjamin Pavard e Nayef Aguerd estão fora e devem ser substituídos por Emerson Palmieri e Facundo Medina. Como chega o Liverpool Por outro lado, o Liverpool chega para o duelo em um momento de desconfiança. Mesmo com uma longa invencibilidade, o time empatou quatro dos últimos cinco jogos disputados na Premier League. De olho na competição europeia, o time comandado pelo técnico Arne Slot ocupa o 9º lugar, com 12 pontos, e aparece como um dos favoritos a buscar a classificação direta para as oitavas de final. Para isso, um resultado positivo na França é fundamental.