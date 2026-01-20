Novorizontino x Palmeiras, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Duelo coloca frente a frente duas equipes da parte de cima da tabela do Paulistão

O Palmeiras visita o Novorizontino nesta terça-feira (20), às 20h (de Brasília), em jogo que abre a quarta rodada da primeira fase do Paulistão 2026. A partida acontece no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, no interior do estado de São Paulo. O duelo coloca frente a frente duas equipes do topo da tabela.

A Voz do Esporte acompanha a partida, ao vivo, a partir de 18h30. Diego Mazur narra a peleja. com Tiago Hugolini nos comentários e Vanderlei Lima na reportagem.