Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nottingham Forest não pretende emprestar Cuiabano, alvo do Vasco

Nottingham Forest não pretende emprestar Cuiabano, alvo do Vasco

Vasco tem interesse na contratação do lateral-esquerdo. Botafogo monitora a situação
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Vasco manifestou interesse na contratação de Cuiabano. Afinal, o Cruz-Maltino fez uma sondagem ao Nottingham Forest, da Inglaterra, para contratar o lateral-esquerdo por empréstimo para a próxima temporada. Contudo, o clube inglês não pretende emprestá-lo e prioriza a venda, de acordo com informações da “ESPN”.

Atualmente, o Vasco conta apenas com Lucas Piton como opção confiável para a lateral esquerda e o jogador tem sido alvo de propostas. Recentemente, o Cruz-Maltino recusou uma proposta do Besiktas, da Turquia. Dessa forma, Cuiabano surge como uma opção interessante até mesmo para ocupar a titularidade da posição.

Cuiabano vê com bons olhos permanecer no futebol brasileiro. Além do Vasco, outros clubes sondaram o atleta, assim como o Botafogo, que conta com a preferência. Entretanto, o Glorioso está impedido de registrar novos jogadores por causa do transfer ban. Dessa forma, o Cruz-Maltino pode passar na frente na disputa.

O problema, agora, é convencer o Nottingham Forest a negociar o jogador por empréstimo. Cuiabano, de 22 anos, não está nos planos para a sequência da temporada 2025/26, e o clube inglês está disposto a negociá-lo. No entanto, eles priorizam a venda. No ano passado, eles investiram 6 milhões de euros (cerca de R$ 38,2 milhões) na contratação do lateral.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Vasco

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar