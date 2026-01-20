Nottingham Forest não pretende emprestar Cuiabano, alvo do Vasco

O Vasco manifestou interesse na contratação de Cuiabano. Afinal, o Cruz-Maltino fez uma sondagem ao Nottingham Forest, da Inglaterra, para contratar o lateral-esquerdo por empréstimo para a próxima temporada. Contudo, o clube inglês não pretende emprestá-lo e prioriza a venda, de acordo com informações da “ESPN”.

Atualmente, o Vasco conta apenas com Lucas Piton como opção confiável para a lateral esquerda e o jogador tem sido alvo de propostas. Recentemente, o Cruz-Maltino recusou uma proposta do Besiktas, da Turquia. Dessa forma, Cuiabano surge como uma opção interessante até mesmo para ocupar a titularidade da posição.