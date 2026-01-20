Nottingham Forest não pretende emprestar Cuiabano, alvo do Vasco

Nottingham Forest não pretende emprestar Cuiabano, alvo do VascoVasco tem interesse na contratação do lateral-esquerdo. Botafogo monitora a situação
O Vasco manifestou interesse na contratação de Cuiabano. Afinal, o Cruz-Maltino fez uma sondagem ao Nottingham Forest, da Inglaterra, para contratar o lateral-esquerdo por empréstimo para a próxima temporada. Contudo, o clube inglês não pretende emprestá-lo e prioriza a venda, de acordo com informações da “ESPN”.
Atualmente, o Vasco conta apenas com Lucas Piton como opção confiável para a lateral esquerda e o jogador tem sido alvo de propostas. Recentemente, o Cruz-Maltino recusou uma proposta do Besiktas, da Turquia. Dessa forma, Cuiabano surge como uma opção interessante até mesmo para ocupar a titularidade da posição.
Cuiabano vê com bons olhos permanecer no futebol brasileiro. Além do Vasco, outros clubes sondaram o atleta, assim como o Botafogo, que conta com a preferência. Entretanto, o Glorioso está impedido de registrar novos jogadores por causa do transfer ban. Dessa forma, o Cruz-Maltino pode passar na frente na disputa.
O problema, agora, é convencer o Nottingham Forest a negociar o jogador por empréstimo. Cuiabano, de 22 anos, não está nos planos para a sequência da temporada 2025/26, e o clube inglês está disposto a negociá-lo. No entanto, eles priorizam a venda. No ano passado, eles investiram 6 milhões de euros (cerca de R$ 38,2 milhões) na contratação do lateral.
