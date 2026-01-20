Mercado da bola: Hinestroza a caminho do Vasco é destaque desta terça (20)

Além do colombiano, o sexto reforço do Atlético já tem data para chegar em BH e Nottingham Forest deseja vender Cuiabano. Veja mais / Crédito: Jogada 10

O mercado da bola segue em grande movimentação nesta terça-feira (20). O principal destaque vai para o Vasco, que encaminhou a contratação do atacante Marino Hinestroza, do Atlético Nacional, da Colômbia. Ele vinha sendo especulado nos clubes brasileiros desde a temporada passada, mas o Cruz-Maltino fez questão de por fim na questão. Além disso, Mateo Cassierra, que será o sexto reforço do Atlético, deve desembarcar em Belo Horizonte nesta quaeta-feira. Veja mais informações sobre as negociações abaixo: Reforço de peso O Vasco encaminhou a contratação do atacante Marino Hinestroza, do Atlético Nacional, da Colômbia. O Cruz-Maltino apresentou uma proposta de 6 milhões de dólares (R$ 32,2 milhões) para contratá-lo e conseguiu costurar um acordo nesta terça-feira (20). O contrato será de quatro anos, com cláusula para renovar por mais um ano.

O atacante, de 23 anos, foi um pedido do técnico Fernando Diniz, que é um grande admirador. Aliás, o desejo do treinador fez o Vasco entrar ainda mais forte na disputa pela sua contratação e superar a concorrência do Boca Juniors, da Argentina.

Não vai liberar Ainda relacionado ao Vasco… O Cruz-Maltino manifestou interesse na contratação de Cuiabano. Afinal, o clube fez uma sondagem ao Nottingham Forest, da Inglaterra, para contratar o lateral-esquerdo por empréstimo para a próxima temporada. Contudo, o clube inglês não pretende emprestá-lo e prioriza a venda, de acordo com informações da “ESPN”. A caminho de BH O Atlético tem tudo para anunciar seu sexto reforço para temporada. O atacante Mateo Cassierra, que estava no Zenit, já tem data para chegar a Belo Horizonte para se apresentar ao Galo. O jogador de 28 anos deve desembarcar na capital mineira na tarde desta quarta-feira (21), às 9h25 (de Brasília). Com isso, ele passará por exames médicos e assinar contrato com o Galo. Coringa já pode estrear Principal reforço do Cruzeiro para 2026 e maior contratação da história do futebol brasileiro, o meia Gerson já pode estrear pelo seu novo clube. Isso porque o ex-atleta do Zenit (RUS) teve o nome regularizado nesta terça-feira (20/1) no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.