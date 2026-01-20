Matheus Pereira é apresentado pelo Corinthians e revela por que voltou ao clube

Matheus Pereira é apresentado pelo Corinthians e revela por que voltou ao clubeJogador revelou em entrevista coletiva que voltou ao Timão por ser corintiano
O Corinthians apresentou o meia Matheus Pereira nesta terça-feira (20), no CT Dr. Joaquim Grava. O jogador revelou em entrevista coletiva que voltou ao Timão por ser corintiano. O meio-campista atuou pelo Fortaleza na última temporada e chega ao clube paulista por empréstimo.
“Já sabia do interesse do Corinthians há algum tempo, fiquei ansioso. É a minha casa, sou corintiano. Gerou um desejo de voltar, falei para meus empresários que queria voltar para cá. Minha relação com o clube é desde pequeno, sou corintiano, torcia para o clube. Vestir essa camisa é um motivo de orgulho para mim”, afirmou o jogador.
Na mesma coletiva, Matheus Pereira comentou um pênalti perdido na final da Copinha de 2016, diante do Flamengo. O meio-campista cobrou seu pênalti com cavadinha e o Timão acabou com o vice-campeonato da competição. O jogador afirmou que o lance influenciou sua trajetória e provocou mudanças na sua postura dentro e fora de campo.
“Não queria ter errado aquele pênalti, mas me fez amadurecer muito como pessoa e jogador. Graças a esse erro mudei minha postura. Hoje sou diferente e me sinto preparado”. Por conta do erro, Matheus Pereira deixou o Corinthians e seguiu para o futebol europeu. Em 2016, atuou por empréstimo pelo Empoli (Itália). Posteriormente, o meia também defendeu a Juventus durante o período no país.
Depois disso, o jogador teve passagens por outros clubes da Europa. Entre eles, Barcelona B (Espanha), onde seguiu a trajetória no continente. Em 2025, o Fortaleza contratou Matheus Pereira. Pelo Leão, o meio-campista jogou 20 jogos, marcou dois gols e deu três assistências.