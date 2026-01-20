Matheus Pereira é apresentado pelo Corinthians e revela por que voltou ao clube

Jogador revelou em entrevista coletiva que voltou ao Timão por ser corintiano / Crédito: Jogada 10

O Corinthians apresentou o meia Matheus Pereira nesta terça-feira (20), no CT Dr. Joaquim Grava. O jogador revelou em entrevista coletiva que voltou ao Timão por ser corintiano. O meio-campista atuou pelo Fortaleza na última temporada e chega ao clube paulista por empréstimo. “Já sabia do interesse do Corinthians há algum tempo, fiquei ansioso. É a minha casa, sou corintiano. Gerou um desejo de voltar, falei para meus empresários que queria voltar para cá. Minha relação com o clube é desde pequeno, sou corintiano, torcia para o clube. Vestir essa camisa é um motivo de orgulho para mim”, afirmou o jogador.

Na mesma coletiva, Matheus Pereira comentou um pênalti perdido na final da Copinha de 2016, diante do Flamengo. O meio-campista cobrou seu pênalti com cavadinha e o Timão acabou com o vice-campeonato da competição. O jogador afirmou que o lance influenciou sua trajetória e provocou mudanças na sua postura dentro e fora de campo.