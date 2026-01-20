Mateo Cassierra já tem data para se apresentar ao Atlético

Mateo Cassierra já tem data para se apresentar ao AtléticoColombiano é aguardado em Belo Horizonte nesta quarta para realização dos exames médicos e assinatura de contrato com o Galo
O atacante Mateo Cassierra já tem data para chegar a Belo Horizonte para se apresentar ao Atlético. O jogador de 28 anos deve desembarcar na capital mineira na tarde desta quarta-feira (21), às 9h25 (de Brasília). Com isso, ele passará por exames médicos e assinar contrato com o Galo.
O jogador estava atuando no Zenit, da Rússia, mas na última semana sequer participou dos treinamentos iniciais da equipe após o período de férias. Cassierra atua em uma posição considerada carente no elenco do Atlético e desejada pelo técnico Jorge Sampaoli. O centroavante atuou em 127 partidas no clube russo, com 49 gols e 23 assistências.
Cassierra, aliás, balançou as redes seis vezes, em 15 partidas até o momento na temporada. Com a camisa do Zenit, em 127 partidas oficiais no futebol russo, Cassierra marcou 49 gols e ainda deu 23 assistências. Formado na base do Deportivo Cali, da Colômbia, ele passou ainda por Ajax e Groningen (Holanda), Racing (Argentina), B SAD (Portugal) e FK Sochi e Zenit (Rússia).
Até o momento, o Atlético é um dos clubes que mais se movimentou nesta janela de transferência. O Galo, afinal, oficializou a contratação de cinco reforços: o lateral-esquerdo Renan Lodi; o lateral-direito Ángelo Preciado; os meias Victor Hugo e Maycon; e o atacante Alan Minda.
