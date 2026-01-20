Martínez segue sem se reapresentar, e postura causa incômodo no Corinthians

Jogador aproveitou as férias para renovar o passaporte na Venezuela, mas ainda não voltou aos trabalhos / Crédito: Jogada 10

O volante José Martínez ainda não se reapresentou para os trabalhos no Corinthians e gerou incômodo na direção e na comissão técnica do clube. O técnico Dorival Júnior é um dos mais irritados com o jogador. Isso porque o meio-campista sequer respondeu o último contato do treinador, segundo o “Meu Timão”. Com isso, a comissão técnica do Corinthians tem encontrado dificuldades até para monitorar a condição física do jogador. Na coletiva após o último jogo do Alvinegro pelo Paulistão, o próprio Dorival chegou a comentar a situação de Martínez. “Essa situação que aconteceu, ele tem que buscar uma recuperação dentro do nosso próprio grupo, para que ele possa ter a confiança de poder retornar dentro da sua melhor condição”.

Vale lembrar que Martínez aproveitou as férias para renovar seu passaporte na Venezuela. O documento antigo impediria sua participação em jogos internacionais, como na fase de grupos da Libertadores, competição que o Corinthians disputa nesta temporada. Entretanto, o processo acabou atrasado por conta da crise política e diplomática que atingiu o país logo nos primeiros dias do ano, quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, invadiu o país e capturou o presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

Tal fato prejudicou a vida de 0utros jogadores venezuelanos, como Jefferson Savarino, do Botafogo. O meia-atacante não conseguiu retornar ao Brasil na data correta graças ao fechamento do espaço aéreo do país. O próprio Corinthians sofreu com situação semelhante no elenco feminino: a volante Day Rodriguez foi mais uma atleta que teve dificuldades de voltar aos trabalhos e precisou pegar três vôos para retornar ao Brasil. Corinthians estuda punição a Martínez Por conta do atraso de Martínez, a comissão técnica do Corinthians avalia uma punição ao jogador. Isso porque há o entendimento que o volante já deveria ter retornado ao Brasil. Segundo informação da “Itatiaia”, o jogador tem mantido contato apenas com o executivo de futebol do Timão, Marcelo Paz, e o Renan Bloise, gerente do departamento de análise de desempenho. Apesar do descontentamento, Dorival descartou uma negociação de Martínez na última entrevista pós-jogo: “Muitos disseram que eu havia disponibilizado Carrillo e Martínez para uma possível troca (com o São Paulo por Alisson). Isso é uma mentira muito grande, não aconteceu. (…) Quero deixar bem claro que não disponibilizei nenhum profissional do Corinthians. Até porque preciso que reforcem, que cheguem mais atletas, e não que percamos alguns no meio do caminho”, disparou o treinador.