Kauan Toledo marca pela primeira vez no profissional e pede passagem no Botafogo

Kauan Toledo marca pela primeira vez no profissional e pede passagem no BotafogoJovem atacante disputou cinco jogos em seis dias e alternou entre Copinha e Carioca
Kauan Toledo viveu uma maratona de jogos nos últimos dias. Afinal, a joia do Botafogo disputou cinco jogos em seis dias, mostrou suas credenciais e provou que merece mais oportunidades no time principal. No último domingo (18), marcou pela primeira vez no profissional na derrota diante do Sampaio Corrêa por 2 a 1, em Saquarema, pela segunda rodada da Taça Guanabara.
No início da temporada, Kauan Toledo alternou entre os jogos da Copinha e Carioca. Por exemplo, ele viajou logo depois da derrota diante do Sampaio Corrêa para reforçar o Botafogo na competição de base, nesta última segunda (19). Apesar dos esforços do jovem de 19 anos, o Glorioso perdeu para o São Paulo por 3 a 1, nas quartas de final.
Ao todo, foram três gols e três assistências em oito partidas disputadas, somando as participações na Copinha e Carioca. Portanto, o jovem teve uma participação em gol a cada 80 minutos, de acordo com o “SofaScore”. No profissional, marcou um gol na derrota diante do Sampaio Corrêa e deu uma assistência na vitória sobre a Portuguesa-RJ. Ou seja, duas participações em gols em duas partidas como profissional.
Com uma vitória e uma derrota, o Botafogo volta a campa na próxima quarta-feira (21), às 19h (de Brasília), contra o Volta Redonda, no Nilton Santos, pela terceira rodada da Taça Guanabara. O jogo deve marcar a estreia do time principal. Contudo, Kauan Toledo acredita que mostrou o suficiente e vive a expectativa de receber mais oportunidades no profissional.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.