Kauan Toledo marca pela primeira vez no profissional e pede passagem no Botafogo

Kauan Toledo viveu uma maratona de jogos nos últimos dias. Afinal, a joia do Botafogo disputou cinco jogos em seis dias, mostrou suas credenciais e provou que merece mais oportunidades no time principal. No último domingo (18), marcou pela primeira vez no profissional na derrota diante do Sampaio Corrêa por 2 a 1, em Saquarema, pela segunda rodada da Taça Guanabara.

No início da temporada, Kauan Toledo alternou entre os jogos da Copinha e Carioca. Por exemplo, ele viajou logo depois da derrota diante do Sampaio Corrêa para reforçar o Botafogo na competição de base, nesta última segunda (19). Apesar dos esforços do jovem de 19 anos, o Glorioso perdeu para o São Paulo por 3 a 1, nas quartas de final.