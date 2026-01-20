Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Kauan Toledo marca pela primeira vez no profissional e pede passagem no Botafogo

Jovem atacante disputou cinco jogos em seis dias e alternou entre Copinha e Carioca
Kauan Toledo viveu uma maratona de jogos nos últimos dias. Afinal, a joia do Botafogo disputou cinco jogos em seis dias, mostrou suas credenciais e provou que merece mais oportunidades no time principal. No último domingo (18), marcou pela primeira vez no profissional na derrota diante do Sampaio Corrêa por 2 a 1, em Saquarema, pela segunda rodada da Taça Guanabara.

No início da temporada, Kauan Toledo alternou entre os jogos da Copinha e Carioca. Por exemplo, ele viajou logo depois da derrota diante do Sampaio Corrêa para reforçar o Botafogo na competição de base, nesta última segunda (19). Apesar dos esforços do jovem de 19 anos, o Glorioso perdeu para o São Paulo por 3 a 1, nas quartas de final.

Ao todo, foram três gols e três assistências em oito partidas disputadas, somando as participações na Copinha e Carioca. Portanto, o jovem teve uma participação em gol a cada 80 minutos, de acordo com o “SofaScore”. No profissional, marcou um gol na derrota diante do Sampaio Corrêa e deu uma assistência na vitória sobre a Portuguesa-RJ. Ou seja, duas participações em gols em duas partidas como profissional.

Com uma vitória e uma derrota, o Botafogo volta a campa na próxima quarta-feira (21), às 19h (de Brasília), contra o Volta Redonda, no Nilton Santos, pela terceira rodada da Taça Guanabara. O jogo deve marcar a estreia do time principal. Contudo, Kauan Toledo acredita que mostrou o suficiente e vive a expectativa de receber mais oportunidades no profissional.

