Investigação no Corinthians aponta uso indevido de cartão por Andrés Sanchez

Comissão de Justiça do clube concluiu análise sobre o caso e classificou que a conduta do ex-presidente foi irregular
A Comissão de Justiça do Conselho Deliberativo do Corinthians finalizou as investigações sobre o uso do cartão corporativo por parte do ex-presidente Andrés Sanchez. A análise concluiu que houve uso indevido do dirigente quanto aos recursos do clube.

O relatório, entregue ao Conselho Deliberativo para providências, aponta que Sanchez usou o cartão para despesas pessoais entre 2018 e 2020, sem prestação de contas. Entre os gastos, estão inclusos hospedagens em hóteis, restaurantes, passagens aéreas, lojas de móveis, joias e vestuário, clínicas e hospitais, sem relação com compromissos com o Timão.

Com isso, o relatório classifica a conduta do ex-presidente como irregular e temerária. Afinal, com os gastos indevidos, Sanchez traz prejuízos materiais, morais e de imagem ao Corinthians. O documento recomenda a adoção de medidas para ressarcimento dos valores utilizados aos cofres do clube. Além disso, o texto cita o aperfeiçoamento de normas internas sobre o uso do cartão corporativo e implementação de mecanismos de controle.

Afinal, o estatuto do Corinthians não possui uma regulamentação que discipline o uso do cartão por dirigentes. Entretanto, a Comissão de Justiça entendeu que isso não justifica a utilização de recursos do clube para fins pessoais.

A Comissão de Justiça segue investigando os gastos do cartão nas gestões dos ex-presidentes Duílio Monteiro e Augusto Melo. Porém, ainda não houve conclusão dessas investigações.

