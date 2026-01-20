Internacional x Inter-SM: onde assistir, escalações e arbitragem

Internacional x Inter-SM: onde assistir, escalações e arbitragemColorado prioriza retomada da confiança e do caminho das vitórias após revés no terceiro compromisso da temporada
O Internacional encara o Inter, de Santa Maria, pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho, às 19h (de Brasília), no Beira-Rio, nesta quarta-feira (21). No planejamento inicial, esse seria o confronto em que as principais peças do grupo colorado estreariam na temporada. Inclusive, as duas equipes vão para o duelo em uma situação em que sofreram queda de confiança depois de resultados negativos.
Onde assistir
A partida terá a transmissão do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no sistema pay-per-view.
Como chega o Internacional
O Colorado deixou os seus torcedores esperançosos de uma temporada de segurança e completamente distinta de 2025. Isso porque venceu suas duas primeiras partidas no ano com uma virada sobre o Novo Hamburgo, por 2 a 1, em sua estreia no Estadual e na temporada. Além de um triunfo com uma goleada sobre o Monsoon por 4 a 0.
A primeira irregularidade de 2026 veio no jogo seguinte, já que sofreu um revés para o Ypiranga por 2 a 1, fora de casa, quando atuou com uma equipe alternativa. Mesmo assim, o time continuou na liderança do Grupo A, com seis pontos. Apesar de ser o último compromisso antes do Gre-Nal, a tendência é de que o técnico Paulo Pezzolano dê minutos ao que considera seu time titular ideal.
A escolha também tem o intuito de aprimorar a parte física de seus principais jogadores antes do clássico. O comandante, aliás, conta com apenas uma dúvida na escalação. No caso, envolve novamente a utilização do promissor meio-campista Benjamin, destaque no primeiro jogo da equipe no ano. Assim, ele disputa a vaga entre os 11 iniciais com Paulinho, que tem chances de fazer sua estreia pelo Internacional.
Como chega o Inter-SM
O Alvirrubro de Santa Maria permanece sem vencer no começo da temporada. Afinal, a equipe soma dois empates com o São José e o São Luiz, nas duas primeiras rodadas do Gauchão. Na sequência, em seu último duelo, sofreu uma derrota para o Juventude com dois jogadores a mais em campo.
Por isso, neste contexto, a vitória sobre o Internacional se torna extremamente importante na tentativa de iniciar uma reação no Campeonato Gaúcho. No cenário atual, o time se encontra na quinta posição do Grupo B, com apenas dois pontos.
INTERNACIONAL X INTER-SM
Campeonato Gaúcho – 4ª rodada
Data e horário: 21/1/2026 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)
Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
INTERNACIONAL: Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel e Bernabei; Ronaldo, Paulinho (Benjamin), Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Borré. Técnico: Paulo Pezzolano.
INTER-SM: Iago Hass; Mizael, Salazar, Rodrigo Augusto (Marcão) e Otávio; Júlio Simas, Laion, Marco; Wilson Júnior, Yuri Mamute e João Felipe. Técnico: Bruno Coutinho.
Árbitro: Allan Ricardo Freitas
Assistentes: Fagner Bueno Cortes e Estefani Adriati Estrela
VAR: Marcello Ignacio Domingues
