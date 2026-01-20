Internacional x Inter-SM: onde assistir, escalações e arbitragem

Colorado prioriza retomada da confiança e do caminho das vitórias após revés no terceiro compromisso da temporada / Crédito: Jogada 10

O Internacional encara o Inter, de Santa Maria, pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho, às 19h (de Brasília), no Beira-Rio, nesta quarta-feira (21). No planejamento inicial, esse seria o confronto em que as principais peças do grupo colorado estreariam na temporada. Inclusive, as duas equipes vão para o duelo em uma situação em que sofreram queda de confiança depois de resultados negativos. Onde assistir A partida terá a transmissão do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no sistema pay-per-view.

Como chega o Internacional O Colorado deixou os seus torcedores esperançosos de uma temporada de segurança e completamente distinta de 2025. Isso porque venceu suas duas primeiras partidas no ano com uma virada sobre o Novo Hamburgo, por 2 a 1, em sua estreia no Estadual e na temporada. Além de um triunfo com uma goleada sobre o Monsoon por 4 a 0.

A primeira irregularidade de 2026 veio no jogo seguinte, já que sofreu um revés para o Ypiranga por 2 a 1, fora de casa, quando atuou com uma equipe alternativa. Mesmo assim, o time continuou na liderança do Grupo A, com seis pontos. Apesar de ser o último compromisso antes do Gre-Nal, a tendência é de que o técnico Paulo Pezzolano dê minutos ao que considera seu time titular ideal. A escolha também tem o intuito de aprimorar a parte física de seus principais jogadores antes do clássico. O comandante, aliás, conta com apenas uma dúvida na escalação. No caso, envolve novamente a utilização do promissor meio-campista Benjamin, destaque no primeiro jogo da equipe no ano. Assim, ele disputa a vaga entre os 11 iniciais com Paulinho, que tem chances de fazer sua estreia pelo Internacional. Como chega o Inter-SM O Alvirrubro de Santa Maria permanece sem vencer no começo da temporada. Afinal, a equipe soma dois empates com o São José e o São Luiz, nas duas primeiras rodadas do Gauchão. Na sequência, em seu último duelo, sofreu uma derrota para o Juventude com dois jogadores a mais em campo.