Internacional mira a contratação de mais um zagueiro e monitora Arthur Chaves

Movimentações no mercado ainda não são suficientes, e Colorado se esforça para realizar mais quatro contratações / Crédito: Jogada 10

O Internacional não se mostra satisfeito com os dois reforços até aqui e as negociações com Rodrigo Villagra em estágio final. Assim, o entendimento no Colorado é que haja a necessidade de pelo menos mais quatro contratações. Entre as chegadas, o clube acertou com Félix Torres por empréstimo junto ao Corinthians. Apesar disso, a avaliação é de que seja necessário ter mais um zagueiro. Deste modo, o jovem Arthur Chaves passou a ser um candidato. Um dos aspectos que ele apresenta e agrada ao técnico Paulo Pezzolano é a velocidade. O Inter considera que a contratação do defensor equatoriano não é suficiente para suprir a saída de Vitão. Com isso, Arthur Chaves, de 24 anos, se encaixa no perfil de reforços do Internacional. Ele iniciou sua carreira na base do Avaí e atua pelo Hoffenheim, da Alemanha, desde 2024.

Contudo, o zagueiro perdeu prestígio no clube europeu na atual temporada. Após uma sondagem, a resposta que o Colorado recebeu é que o Hoffenheim aceita incluir o brasileiro em uma negociação. Mesmo assim, a preferência é envolvê-lo em uma tratativa mais vantajosa dentro do futebol europeu.

Desta forma, em um primeiro momento, o Inter opta por uma postura mais cautelosa. Afinal, a janela de transferências nas principais ligas do Velho Continente expira no dia 2 de fevereiro. Neste cenário, o clube gaúcho decidiu inicialmente aguardar para então realizar uma oferta.

Prioridades do Internacional no mercado Entre as carências no grupo, o Inter deseja, além de mais zagueiro, um lateral-esquerdo, um meio-campista e um centroavante. Outro jogador que interessa e o Internacional já tem negociações em curso é o centroavante Alerrandro. Ele se destacou no futebol brasileiro pelo Vitória em 2024 ao se consolidar como o artilheiro do Brasileirão naquele ano. Atualmente, ele defende o CSKA Moscou, da Rússia. A propósito, na atual temporada europeia, são 19 jogos, com dois gols anotados. Além disso, a diretoria do Colorado não aborda de forma exposta o número de jogadores que são candidatos e quais posições no elenco observa para tentar reforçar. Na lateral esquerda, o Inter conta somente com Bernabei entre opções que tenham experiência.