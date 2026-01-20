Imprensa espanhola se rende a Vini Jr. e Mbappé: “Mensageiros da paz”

Jornal 'As' destaca reconciliação com a torcida após goleada por 6 a 1 na Champions; brasileiro brilhou com três assistências e um gol / Crédito: Jogada 10

A goleada impiedosa do Real Madrid sobre o Monaco por 6 a 1, nesta terça-feira (20), pela fase de liga da Champions League, serviu para muito mais do que apenas encaminhar a classificação da equipe merengue às oitavas de final. A partida no Santiago Bernabéu marcou uma verdadeira “reconciliação” entre o elenco galáctico e sua exigente torcida, com Vinicius Jr. e Kylian Mbappé assumindo papéis de protagonistas na pacificação do ambiente. Vini Jr., que havia sido alvo de sonoras vaias no fim de semana durante a rodada de Laliga, foi o grande nome da noite. Com uma atuação de gala, o camisa 7 registrou três assistências e marcou um gol. A imprensa local não perdeu tempo em exaltar seu desempenho. O jornal “AS”, um dos mais tradicionais da Espanha, destacou a capacidade do brasileiro de reverter o cenário adverso.

“O brasileiro transformou as vaias em aplausos. O Real Madrid está sorrindo novamente”, escreveu o diário, enfatizando que o atacante voltou a apresentar o futebol consistente que o transformou em ídolo.

A publicação ainda ressaltou a entrega defensiva de Vini e seu tom conciliador em campo: “O perdão está em curso”. Mbappé: o mensageiro da paz Se Vini regeu o espetáculo, Kylian Mbappé foi o responsável por acalmar os ânimos logo cedo. Autor de dois gols na partida — um deles abrindo o placar logo aos cinco minutos —, o craque francês recebeu a alcunha de “mensageiro da paz” pelo jornal As.