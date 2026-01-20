Imprensa espanhola se rende a Vini Jr. e Mbappé: “Mensageiros da paz”Jornal 'As' destaca reconciliação com a torcida após goleada por 6 a 1 na Champions; brasileiro brilhou com três assistências e um gol
A goleada impiedosa do Real Madrid sobre o Monaco por 6 a 1, nesta terça-feira (20), pela fase de liga da Champions League, serviu para muito mais do que apenas encaminhar a classificação da equipe merengue às oitavas de final. A partida no Santiago Bernabéu marcou uma verdadeira “reconciliação” entre o elenco galáctico e sua exigente torcida, com Vinicius Jr. e Kylian Mbappé assumindo papéis de protagonistas na pacificação do ambiente.
Vini Jr., que havia sido alvo de sonoras vaias no fim de semana durante a rodada de Laliga, foi o grande nome da noite. Com uma atuação de gala, o camisa 7 registrou três assistências e marcou um gol. A imprensa local não perdeu tempo em exaltar seu desempenho. O jornal “AS”, um dos mais tradicionais da Espanha, destacou a capacidade do brasileiro de reverter o cenário adverso.
“O brasileiro transformou as vaias em aplausos. O Real Madrid está sorrindo novamente”, escreveu o diário, enfatizando que o atacante voltou a apresentar o futebol consistente que o transformou em ídolo.
A publicação ainda ressaltou a entrega defensiva de Vini e seu tom conciliador em campo:
“O perdão está em curso”.
Mbappé: o mensageiro da paz
Se Vini regeu o espetáculo, Kylian Mbappé foi o responsável por acalmar os ânimos logo cedo. Autor de dois gols na partida — um deles abrindo o placar logo aos cinco minutos —, o craque francês recebeu a alcunha de “mensageiro da paz” pelo jornal As.
“Mbappé foi o mensageiro da paz. Marcou um gol aos cinco minutos, um gol tranquilizador que conquistou a torcida e elevou o moral do time”, analisou o periódico.
Por fim, com a bola rolando, o domínio foi absoluto. Além dos gols das duas estrelas, o Real Madrid construiu o placar elástico com tentos de Mastantuono e Bellingham, além de um gol contra de Thilo Kehrer. Jordan Teze descontou para o Monaco, mas não foi o suficiente para ofuscar a noite de redenção no Bernabéu.