Haaland define revés do City como constrangedor: “Não quero culpar ninguém, mas…”

Sem balançar a rede há quatro jogos, atacante norueguês destaca responsabilidade de todo elenco na derrota em seu país pela Champions

O Manchester City já vivia um momento turbulento após derrota no clássico contra o Manchester United pela Premier League, e com o tropeço nesta terça-feira (20), diante do modesto Bodo/Glimt, na Noruega, pela Champions, as coisas só pioraram. O resultado ainda ampliou a seca de gols de Erling Haaland, que já não sabe o que é marcar há quatro partidas. Visivelmente incomodado, o centroavante norueguês não escondeu a frustração ao fim do confronto em seu país.

Ao reconhecer sua responsabilidade na fase negativa, ele também fez questão de cobrar maior comprometimento dos companheiros. E deixou claro: a reação precisa ser coletiva.

“Assumo total responsabilidade junto com Rodri, Gigio (Donnarumma), Tijjani (Reijnders), os mais experientes. Não quero culpados, mas temos de assumir mais responsabilidade. Afinal, no fim das contas, o que estamos fazendo não é o bastante. Nós somos o Manchester City, não podemos ficar dando voltas sem vencer jogos”, iniciou o atacante. “Não tenho as respostas. Eu assumo toda a responsabilidade por não estar marcando gols. Só peço desculpas a todos, aos torcedores do City que viajaram, porque no fim das contas é constrangedor. Honestamente, nem sei o que dizer porque não tenho respostas. Só o que posso pedir é desculpa”, acrescentou. O revés diante do Bodo/Glimt custou caro ao City, que despencou para a sexta posição da Champions, com apenas 13 pontos. No cenário doméstico, porém, a equipe de Pep Guardiola segue firme na briga: ocupa a vice-liderança da Premier League, com 43 pontos, ainda distante sete do líder Arsenal.