Gusttavo Lima confirma ajuda de Edílson Capetinha em início da carreira

"Embaixador" do sertanejo, o cantor validou o relato do ex-jogador sobre os bastidores de um de seus maiores sucessos / Crédito: Jogada 10

Gusttavo Lima confirmou a história contada por Edílson Capetinha aos companheiros de BBB 26 sobre um de seus grandes sucessos. Além de ratificar a contribuição do ex-jogador na gravação da música “Fui Fiel”, o cantor ainda celebrou o êxito da parceria a seu repertório sertanejo. A confirmação veio em um comentário direto e curto, porém repleto de gratidão. “Corretíssimo… 2013. “Fui Fiel” explodiu”, escreveu Gusttavo nas redes sociais. Apesar de breve, a declaração endossou o relato do ex-Corinthians em conversa com outros participantes do reality.

Para se ter ideia, o clipe oficial reúne mais de 120 milhões de visualizações em 12 anos no ar, além de 556 mil curtidas. Alguns dos comentários mais recentes, deixam claro que voltaram ao vídeo após o comentário de Capetinha no BBB.

“Vindo aqui depois que o Capetinha falou no BBB que deu a música para o Gusttavo Lima. Ele disse que agradece até hoje por isso. Quem mais veio nessa?”, o comentário reúne respostas e 146 curtidas. Edílson Capetinha revela parceria O brother relembrou o episódio durante uma conversa com os outros participantes na área externa da casa, na madrugada de segunda-feira (20). Ele contou que o encontro ocorreu no camarim da Dança dos Famosos, da Globo, em 2013. Na ocasião, o ex-jogador afirmou ter apresentado a canção ao sertanejo com convicção no potencial da obra. “Eu tenho uma música que, se você gravar, é sucesso no mundo inteiro”, relatou ter dito a Gusttavo Lima.