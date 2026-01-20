Guarany de Bagé x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

Guarany de Bagé x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragemImortal demonstra obsessão em conquistar segunda vitória consecutiva antes do Gre-Nal, após primeiro tropeço no ano
O Grêmio mede forças com o Guarany de Bagé, em compromisso como visitante, pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho. O duelo será às 21h30, no estádio Estrela D’Alva, nesta quarta-feira (21). As duas equipes passam por momentos distintos no começo da temporada. Isso porque o Imortal se notabiliza por resultados positivos com goleadas, já o Alvirrubro ainda não venceu na competição.
Onde assistir
A partida terá a transmissão da RBS TV, afiliada da Rede Globo, na TV aberta, e do Premiere, no sistema pay-per-view.
Como chega o Guarany
O Alvirrubro vive um momento de dificuldade no começo da temporada, pois ainda não conquistou uma vitória no Gauchão. Até o momento, são dois empates com o Monsoon e o Ypiranga, além de uma derrota por goleada para o Caxias, no último domingo. Apesar do contexto turbulento, a maior probabilidade é que o treinador William Campos permaneça com a formação com três zagueiros.
Como chega o Grêmio
O Tricolor gaúcho deixou impressão animadora em sua estreia pelo Estadual ao aplicar uma goleada sobre o Avenida, na condição de visitante. Entretanto, em seu compromisso seguinte, apresentou a primeira oscilação. Isso porque, em sua primeira partida na Arena em 2026, perdeu para o São José. Na sequência, o Grêmio rapidamente se recuperou com nova goleada, dessa vez sobre o São Luiz, também como mandante.
O técnico Luis Castro provavelmente modificará uma parte do time titular que superou o adversário de Ijuí, na última rodada. Afinal, a expectativa é de que o comandante português poupe jogadores que considera titular devido ao primeiro Gre-Nal da temporada que ocorrerá no próximo domingo (25). A propósito, Gabriel Mec disputa uma vaga com Edenilson no meio-campo entre os 11 iniciais.
GUARANY DE BAGÉ X GRÊMIO
Campeonato Gaúcho – 4ª rodada
Data e horário: 21/1/2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Estádio Estrela D’Alva, em Bagé (RS)
GUARANY DE BAGÉ: Jonathan, Igor Souza, Talles, Raphinha, Michel Bennech, Bruno Cardoso, Jean Carlos, Paulinho Souza, Murilo, Welder, Tony Junior. Técnico: William Campos
GRÊMIO: Grêmio: Gabriel Grando; João Pedro, Noriega, Luis Eduardo (Viery) e Caio Paulista; Dodi, Cuéllar, Roger, Willian e Gabriel Mec (Edenilson); André Henrique. Técnico: Luís Castro
Árbitro: Luiz Paulo Duarte
Assistentes: Douglas Israel Paulo e Nicolas Fernando das Almas
VAR: Erico Andrade de Carvalho
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.