Guarany de Bagé x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

Imortal demonstra obsessão em conquistar segunda vitória consecutiva antes do Gre-Nal, após primeiro tropeço no ano / Crédito: Jogada 10

O Grêmio mede forças com o Guarany de Bagé, em compromisso como visitante, pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho. O duelo será às 21h30, no estádio Estrela D’Alva, nesta quarta-feira (21). As duas equipes passam por momentos distintos no começo da temporada. Isso porque o Imortal se notabiliza por resultados positivos com goleadas, já o Alvirrubro ainda não venceu na competição. Onde assistir A partida terá a transmissão da RBS TV, afiliada da Rede Globo, na TV aberta, e do Premiere, no sistema pay-per-view.

Como chega o Guarany O Alvirrubro vive um momento de dificuldade no começo da temporada, pois ainda não conquistou uma vitória no Gauchão. Até o momento, são dois empates com o Monsoon e o Ypiranga, além de uma derrota por goleada para o Caxias, no último domingo. Apesar do contexto turbulento, a maior probabilidade é que o treinador William Campos permaneça com a formação com três zagueiros. Como chega o Grêmio O Tricolor gaúcho deixou impressão animadora em sua estreia pelo Estadual ao aplicar uma goleada sobre o Avenida, na condição de visitante. Entretanto, em seu compromisso seguinte, apresentou a primeira oscilação. Isso porque, em sua primeira partida na Arena em 2026, perdeu para o São José. Na sequência, o Grêmio rapidamente se recuperou com nova goleada, dessa vez sobre o São Luiz, também como mandante.