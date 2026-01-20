Grêmio x Cruzeiro (Copinha): onde assistir

O duelo promete ser eletrizante: de um lado, o Grêmio chega com um ataque poderoso e embalado. Do outro, o Cruzeiro ostenta uma campanha perfeita, com 100% de aproveitamento. Quem vencer garante vaga na grande final da principal competição de base do país.

A Copa São Paulo de Futebol Júnior chegou ao seu momento decisivo. Nesta quarta-feira (21), Grêmio e Cruzeiro se enfrentam às 21h30 (de Brasília), no Estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté. O confronto válido pela semifinal coloca frente a frente duas camisas pesadas que ainda não sabem o que é perder na competição.

A partida entre Grêmio e Cruzeiro, pela semifinal da Copinha, terá transmissão ao vivo do XSports.

Como chega o Grêmio

O Tricolor Gaúcho faz uma campanha de encher os olhos. Com seis vitórias e apenas um empate, o time chega à semifinal com a confiança lá no alto. Nas quartas de final, o Grêmio não tomou conhecimento do Ceará e venceu com facilidade por 3 a 0. A equipe aposta na força do seu conjunto ofensivo para derrubar a Raposa e buscar o título.

Como chega o Cruzeiro

O Cruzeiro é a definição de eficiência nesta Copinha. A equipe comandada por Mairon César venceu todos os sete jogos que disputou até agora. A campanha incluiu uma vitória de peso sobre o Santos (3 a 1) nas oitavas e um triunfo tranquilo sobre o Guanabara City (3 a 0) nas quartas. Defendendo o 100% de aproveitamento, o time mineiro entra em campo focado em manter a escrita e chegar à decisão.

Regulamento da Copinha a partir da segunda etapa

A Copa São Paulo de Futebol Júnior muda de configuração em sua disputa, da segunda fase até a decisão, e passa a ser em caráter eliminatório e em partida única. Inclusive, caso haja empate no tempo regulamentar dos jogos, a definição da classificação será em disputa de pênaltis.