Grêmio planeja promover a estreia de Weverton antes do Gre-Nal

Goleiro não atua desde outubro e aguarda confirmação da regularização para fazer seu primeiro jogo com a camisa do Imortal / Crédito: Jogada 10

O Grêmio se organiza para promover a estreia do goleiro Weverton com menos de uma semana desde a sua chegada a Porto Alegre. Isso porque, o planejamento do Imortal é que a primeira partida do arqueiro ocorra, nesta quarta-feira (21). Na oportunidade, a equipe enfrenta o Guarany de Bagé como visitante. Para ter sucesso nessa missão, o clube se mobiliza para concretizar a regularização do jogador no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF dentro do prazo limite que é nesta terça-feira (20). A expectativa com a contratação de Weverton é de que ele se torne o titular na meta do Tricolor gaúcho. Contudo, o novo camisa 1 do Grêmio não atua desde o dia 15 de outubro do ano passado, quando o Palmeiras conquistou um triunfo sobre o Bragantino pelo Brasileirão. Depois disso, o goleiro passou a se recuperar de uma fratura na mão direita e voltou a treinar normalmente na reta final do ano passado.

No entanto, não ficou à disposição como alternativa no banco em sequer algum jogo posterior do Alviverde. Com a defasagem física, o arqueiro decidiu realizar atividades em suas férias, além de treinar com o restante dos novos companheiros do Grêmio, após a confirmação do acerto. Desta forma, caso Weverton faça seu primeiro jogo pelo Imortal será um intervalo de 98 dias entre as últimas duas vezes que entrou em campo. Planejamento para o goleiro Inclusive, a estratégia de Luis Castro em utilizar Weverton no time alternativo contra o Guarany, em Bagé, é auxiliar na sua retomada de ritmo de jogo. Afinal, é o último compromisso que antecede a disputa do primeiro Gre-Nal de 2026, no próximo domingo (25), no Beira-Rio. O duelo contra o Alvirrubro será válido pela quarta rodada do Gauchão e ocorrerá no estádio Estrela D’Alva, nesta quarta-feira (21). Se o Imortal conseguir regularizar o novo camisa 1 no BID da CBF dentro do prazo, ele deve estar na escalação ao lado de nomes como Caio Paulista, Cuéllar, João Pedro e Willian. A chegada do arqueiro pretende solucionar uma carência, que já dura há nove anos.