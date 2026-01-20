Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Gerson já pode estrear pelo Cruzeiro após surgir no BID

Meio-campista tem nome inscrito no Boletim Informativo Diário da CBF e, dessa forma, já pode atuar pela Raposa
Principal reforço do Cruzeiro para 2026 e maior contratação da história do futebol brasileiro, o meia Gerson já pode estrear pelo seu novo clube. Isso porque o ex-atleta do Zenit (RUS) teve o nome regularizado nesta terça-feira (20/1) no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Dessa forma, já reúne condições para realizar sua estreia com a camisa celeste. Isso já pode acontecer nesta quinta-feira (22/1), quando o Cruzeiro encara o Democrata GV, às 18h30 (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. Tal duelo ocorre no Mineirão.

LEIA MAIS: Benfica monitora Pablo Neri, destaque do Cruzeiro na Copinha

A diretoria da Raposa, aliás, realiza promoção no preço dos ingressos para o jogo em questão. Sócio, afinal, paga R$ 30. Assim, o clube divulgou mais cedo nesta terça que já comercializou 10 mil entradas para o confronto.

Gerson chegou ao Cruzeiro após longa novela com o Zenit, da Rússia. Conhecidos por dificultarem as negociações envolvendo saídas de jogadores, o time russo fez jogo duro para liberar o craque, contratado em julho de 2025 junto ao Flamengo. Assim, a Raposa se disponibilizou a pagar  27 milhões de euros (cerca de R$ 168 milhões), mais três milhões de euros em bônus (R$ 18 milhões) para contar com o craque.

Após chegar para realizar exames e assinar contrato, o jogador já começou a treinar sob o comando do técnico Tite. Gerson, aliás, utilizará a camisa 97, representando o ano de seu nascimento. Com duas vitórias e uma derrota, o Cruzeiro surge na liderança do Grupo C do Campeonato Mineiro, com seis pontos. Já o Democrata é o segundo lugar do Grupo A, com quatro pontos.

