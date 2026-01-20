GE TV comprova capacidade para brigar com a CazéTV ao completar quatro meses; entenda

Proposta da Globo soma uma audiência com bilhões de espectadores e demonstra sua força em primeira transmissão simultânea com a CazéTV / Crédito: Jogada 10

A decisão da Globo em apostar na GE TV se mostrou correta. Isso porque, o projeto digital acumulou resultados impactantes de audiência. Recentemente perto de completar quatro meses de existência, a proposta deu uma resposta positiva. Afinal, na primeira briga simultânea durante transmissão da Copa Intercontinental, superou a CazéTV, sua principal concorrente. Assim, em análise, a GE TV apresentou bilhões de visualizações em conteúdos do torneio internacional, que publicou nas mais variadas plataformas. O projeto da Globo não teve dificuldades em expandir o seu alcance no mundo digital. Isso porque, durante a estreia da proposta no ar, a audiência foi superior a sete milhões de espectadores.

No caso, a vitória Seleção Brasileira sobre o Chile pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Inclusive, no cenário atual, o canal da GE TV no Youtube conta com aproximadamente 13 milhões de inscritos. Com isso, a resposta do projeto digital da Globo se mostra satisfatória em comparação ao crescimento da Cazé TV na plataforma de vídeos do Google. GE TV vence primeira disputa com a Cazé TV No primeiro grande teste para medir o nível da concorrência dos principais projetos digitais da atualidade, a exibição de jogos da Copa Intercontinental em dezembro, a GE TV foi dominante. Na análise em que considerou a disputa entre os dois canais, já que transmitiram os três primeiros compromissos do Flamengo no torneio e o projeto da Globo apresentou um público superior a 64 milhões de espectadores.