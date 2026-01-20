Ganso se recupera de lesão e volta a treinar no Fluminense

Camisa 10 retorna após sofrer uma entorse no tornozelo esquerdo e pode ficar à disposição para clássico contra o Flamengo / Crédito: Jogada 10

O Fluminense ganhou uma boa notícia. O meia Paulo Henrique Ganso se recuperou da entorse no tornozelo esquerdo da última quinta-feira e voltou a treinar com o grupo no CT Castilho, nesta terça-feira (20). O camisa 10, aliás, chegou com uma bota ortopédica e precisou de auxílio de muletas para o seu deslocamento no dia dos exames médicos. No entanto, a lesão foi leve, e o camisa 10 já retonou aos treinos. Desta maneira, Ganso tende a estar à disposição para o clássico contra o Flamengo no domingo (25), às 18h, no Maracanã, pela quarta rodada da Taça Guanabara, fase inicial do Campeonato Carioca. Dependendo dos resultados da terceira rodada, o Tricolor pode dificultar ainda mais a situação do rival no Estadual.

Antes disso, o Fluminense encara o Nova Iguaçu, na quinta-feira, às 21h30, no Luso-Brasileiro. Inicialmente, a comissão técnica deve utilizar os mesmos jogadores das duas primeiras rodadas. Assim, o camisa 10 ganha mais tempo para ficar 100% para o clássico.