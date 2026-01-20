Gabriel Jesus quebra jejum, e Arsenal vence a Inter em Milão pela Champions

Gabriel Jesus quebra jejum, e Arsenal vence a Inter em Milão pela ChampionsAtacante, que não marcava pela competição há mais de dois anos, faz dois gols no triunfo por 3 a 1; Gunners são os únicos 100%
Mesmo jogando com um time misto, o Arsenal encaminhou a liderança geral na fase de Liga da Champions. Nesta terça-feira (20/1), pela abertura da sétima rodada, os Gunners bateram a Inter de Milão por 3 a 1, no Giuseppe Meazza, em Milão, graças a gols de Gabriel Jesus, que não marcava pela competição desde o fim de 2023. Gyökeres também deixou o seu. Sucic, com um golaço, anotou o gol Nerazzurri.
Com a vitória, o Arsenal mantém os 100% após sete jogos, chegando aos 21 pontos e garantindo vaga direta às oitavas de final da Liga dos Campeões. Agora, apenas o Bayern de Munique pode alcançar os ingleses, que se despedem contra Kairat (CAZ). Já a Inter sofre com tal tropeço em casa. Afinal, cai para a oitava posição, com 12 pontos, e se vê podendo terminar entre a nona e a 24ª colocações, necessitando passar por um playoff antes das oitavas.
Gabriel Jesus decisivo
O Arsenal começou o jogo com tudo, já criando oportunidades antes mesmo da primeira volta do relógio. Não à toa, tal superioridade se transformou em vantagem logo aos 10′, quando Gabriel Jesus abriu o marcador. Em linda jogada trabalhada, Timber chutou cruzado e o camisa 9 estava lá, livre e em condição legal, para fazer 1 a 0. O centroavante brasileiro não marcava pelo principal torneio europeu desde novembro de 2023, em goleada por 6 a 0 sobre o Lens (FRA).
Oito minutos depois, porém, a Inter empatou, com Sucic. Cruzamento da direita, a zaga afastou mal e o croata chegou batendo de primeira, aos 18′, para anotar um golaço em Raya, levando o Meazza à loucura. Depois, a principal arma do Arsenal funcionou. Em cobrança de escanteio, Trossard cabeceou no travessão, mas Gabriel Jesus estava lá para conferir.
Gyökeres fecha o caixão
Na etapa final, o jogo seguiu equilibrado, com a Inter assustando em chute de Frattesi. Mosquera, bem posicionado, porém, travou o chute, mandando para escanteio. O Arsenal devolvia em contra-ataques, já que os Nerazzurri se lançavam ao ataque em busca do importante empate. Mas o time de Mikel Arteta não é líder tanto da Premier League, quanto da Champions, à toa. Gyökeres, que entrou no lugar de Gabriel Jesus, puxou em velocidade e tentou o passe. A bola desviou na zaga e ficou à feição do sueco, que, de primeira, marcou um lindo gol no ângulo de Sommer, aos 40′, fechando o caixão da Inter e mandando, assim, o torcedor italiano para casa.
Próximos passos de Inter e Arsenal
Líder no Campeonato Italiano, a Inter se vira para o torneio nacional agora. Na sexta-feira (23/1), então, recebe o Pisa, pela 22ª rodada da Serie A. Depois, na quarta (28/1), encara o Borussia Dortmund (ALE) visando classificação direta às oitavas da Champions League.
O Arsenal também é líder em sua liga nacional. E, no domingo (25/1), recebe o Manchester United em grande clássico no Emirates Stadium, válido pela 23ª rodada da Premier League. Também na quarta, se despede da fase de Liga da Champions contra o Kairat Almaty, às 17h (de Brasília). Este é o mesmo horário em relação a todos os jogos da última rodada, aliás.
INTER DE MILÃO 1 x 3 ARSENAL
Liga dos Campeões 2025/26 – 7ª rodada da fase de Liga
Data-Hora: 20/1/2026, terça-feira, 17h (de Brasília)
Local: Giuseppe Meazza (San Siro), em Milão (ITA)
Gols: Gabriel Jesus, 10’/1ºT (0-1); Sucic, 18’/1ºT (1-1); Gabriel Jesus, 31’/1ºT (1-2) e Gyökeres, 40’/2ºT (1-3)
INTER DE MILÃO: Sommer; Akanji, Acerbi e Bastoni; Luis Henrique (Bonny, 37’/2ºT), Barella (Frattesi, 18’/2ºT), Zielinski (Diouf, 37’/2ºT), Sucic e Dimarco; Thuram e Lautaro Martínez (Espósito, 18’/2ºT). Técnico: Cristian Chivu
ARSENAL: Raya; Timber (Ben White, 19’/2ºT), Saliba, Mosquera (Gabriel Magalhães, 30’/2ºT) e Lewis-Skelly; Zubimendi, Merino e Eze (Declan Rice, 19’/2ºT); Saka, Trossard (Gabriel Martinelli, 34’/2ºT) e Gabriel Jesus (Gyökeres, 30’/2ºT). Técnico: Mikel Arteta
Árbitro: João Pedro da Silva Pinheiro (POR)
Assistentes: Bruno Miguel Alves de Jesus (POR) e Luciano António Gomes Maia (POR)
VAR: Tiago Bruno Lopes Martins (POR)
Cartões Amarelos: Bastoni (INT); Merino (ARS)