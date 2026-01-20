Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense define prazo para contratar “centroavante de peso”

Diretoria tricolor age com sigilo e procura ter novo camisa 9 até a estreia do Brasileirão, mas tem cautela para definição do nome
Após a negociação com Hulk melar, o Fluminense agora tenta correr contra o tempo para contratar um centroavante de peso para a temporada. A diretoria entende que é urgente reforçar a posição por conta do desempenho dos jogadores da última temporada. No cenário ideal, é ter esse reforço até a estreia no Campeonato Brasileiro, marcada para o dia 28 de janeiro. Porém, o prazo pode se estender devido ao “mercado atípico”. A informação é do “ge”.

A diretoria, assim, voltou a procurar os nomes que estavam em pauta. A promessa, porém, é de um “nome de peso”, mesmo com o mercado inflacionado. Além disso, procura manter o sigilo para evitar especulações.

Mesmo definindo um prazo, o discurso interno, porém, é de equilíbrio entre urgência esportiva e responsabilidade financeira. O Fluminense, aliás, prefere esperar um nome que realmente eleve o patamar do elenco a fechar um acordo apenas para cumprir prazo.

O Tricolor, aliás, vem realizando sondagens no mercado e topa pagar caro por um reforço de impacto. De acordo com informação do canal Raiz Tricolor, o clube estaria disposto a investir entre 10 e 12 milhões de euros (de R$ 62 a R$ 74 milhões) em uma contratação.

Ataque em baixa em 2025

Em 2025, o ataque do Fluminense foi bem abaixo do esperado e com atuações nada animadoras. O clube, assim, entrou em 2026 com o objetivo de contratar um camisa 9. Hulk, portanto, tornou-se o principal alvo, porém o Flu não teve sucesso. No momento, o técnico Luis Zubeldía tem à disposição John Kennedy, Lelê, Everaldo e Cano como donos da posição. O camisa 14, porém, teve uma lesão no joelho direito, passou por cirurgia e só deve voltar em dois meses.

