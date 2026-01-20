Fluminense define prazo para contratar “centroavante de peso”

Diretoria tricolor age com sigilo e procura ter novo camisa 9 até a estreia do Brasileirão, mas tem cautela para definição do nome / Crédito: Jogada 10

Após a negociação com Hulk melar, o Fluminense agora tenta correr contra o tempo para contratar um centroavante de peso para a temporada. A diretoria entende que é urgente reforçar a posição por conta do desempenho dos jogadores da última temporada. No cenário ideal, é ter esse reforço até a estreia no Campeonato Brasileiro, marcada para o dia 28 de janeiro. Porém, o prazo pode se estender devido ao “mercado atípico”. A informação é do “ge”. A diretoria, assim, voltou a procurar os nomes que estavam em pauta. A promessa, porém, é de um “nome de peso”, mesmo com o mercado inflacionado. Além disso, procura manter o sigilo para evitar especulações.

Mesmo definindo um prazo, o discurso interno, porém, é de equilíbrio entre urgência esportiva e responsabilidade financeira. O Fluminense, aliás, prefere esperar um nome que realmente eleve o patamar do elenco a fechar um acordo apenas para cumprir prazo.