Fluminense define prazo para contratar “centroavante de peso”Diretoria tricolor age com sigilo e procura ter novo camisa 9 até a estreia do Brasileirão, mas tem cautela para definição do nome
Após a negociação com Hulk melar, o Fluminense agora tenta correr contra o tempo para contratar um centroavante de peso para a temporada. A diretoria entende que é urgente reforçar a posição por conta do desempenho dos jogadores da última temporada. No cenário ideal, é ter esse reforço até a estreia no Campeonato Brasileiro, marcada para o dia 28 de janeiro. Porém, o prazo pode se estender devido ao “mercado atípico”. A informação é do “ge”.
A diretoria, assim, voltou a procurar os nomes que estavam em pauta. A promessa, porém, é de um “nome de peso”, mesmo com o mercado inflacionado. Além disso, procura manter o sigilo para evitar especulações.
Mesmo definindo um prazo, o discurso interno, porém, é de equilíbrio entre urgência esportiva e responsabilidade financeira. O Fluminense, aliás, prefere esperar um nome que realmente eleve o patamar do elenco a fechar um acordo apenas para cumprir prazo.
O Tricolor, aliás, vem realizando sondagens no mercado e topa pagar caro por um reforço de impacto. De acordo com informação do canal Raiz Tricolor, o clube estaria disposto a investir entre 10 e 12 milhões de euros (de R$ 62 a R$ 74 milhões) em uma contratação.
Ataque em baixa em 2025
Em 2025, o ataque do Fluminense foi bem abaixo do esperado e com atuações nada animadoras. O clube, assim, entrou em 2026 com o objetivo de contratar um camisa 9. Hulk, portanto, tornou-se o principal alvo, porém o Flu não teve sucesso. No momento, o técnico Luis Zubeldía tem à disposição John Kennedy, Lelê, Everaldo e Cano como donos da posição. O camisa 14, porém, teve uma lesão no joelho direito, passou por cirurgia e só deve voltar em dois meses.