Flamengo x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Flamengo x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragemRubro-Negro e Cruz-Maltino se enfrentam no Maracanã. Esse será o primeiro clássico do futebol carioca da temporada 2026
O Campeonato Carioca terá nesta quarta-feira o seu primeiro clássico. Flamengo e Vasco vão se enfrentar, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília) pela terceira rodada da competição. O Rubro-Negro vai estrear o seu elenco profissional na temporada, enquanto o Cruz-Maltino já teve força máxima no primeiro jogo da temporada, vitória sobre o Maricá, por 4 a 2.
Onde assistir?
SporTV (TV fechada), Premiere (pay-per-view), geTV (Youtube) e TV Globo (TV aberta/ somente para alguns estados).
Como chega o Flamengo?
Vivendo situação complicada no Campeonato Carioca após três jogos com seu time sub-20, o Flamengo fez uma mudança drástica em seu planejamento na temporada. Afinal, com apenas um ponto em nove possíveis e com clássicos contra Vasco e Fluminense em sequência, o Rubro-Negro vê de perto a possibilidade de disputar o Grupo X, quadrangular que decidirá o rebaixado no Cariocão.
Assim, em reunião nesta terça-feira, a cúpula do Flamengo optou por antecipar a participação do elenco profissional na temporada. Isso significa que Filipe Luís volta ao banco de reservas contra o Vasco, bem como boa parte do time principal.
Andrew, contratado junto ao Gil Vicente, é um desfalque certo, já que não foi inscrito a tempo. Ainda não se sabe, porém, quais atletas começarão a partida, já que o Flamengo faz mistério. A tendência é ocorrer a mescla entre considerados titulares e jogadores que já atuaram no Carioca.
Como chega o Vasco?
Depois de poupar os titulares no empate contra o Nova Iguaçu, no último domingo, o Vasco terá o que tem de melhor em campo diante do Flamengo. A exceção será Rayan. O atacante está fora do clássico devido ao avanço na negociação com o Bournemouth, da Inglaterra, pela venda do jogador.
Dessa forma, o Vasco vai ter outra cria no comando de ataque. GB foi testado entre os titulares como substituto de Rayan. Lucas Piton cumpriu suspensão devido a expulsão no jogo contra o Maricá e está liberado para jogar. O Cruz-Maltino tem quatro pontos e busca a liderança do Grupo A.
FLAMENGO X VASCO
Campeonato Carioca – 3ª rodada
Data e horário: 21/1/2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Léo Pereira, João Victor e Ayrton Lucas; Allan, Evertton Araújo e Guilherme Gomes; Cebolinha, Michael e Pedro. Técnico: Filipe Luís
Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e GB. Técnico: Fernando Diniz.
Árbitro: Bruno Arleu de Araújo
Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Hugo Filemon Soares Pinto
VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.