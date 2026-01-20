Flamengo x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Rubro-Negro e Cruz-Maltino se enfrentam no Maracanã. Esse será o primeiro clássico do futebol carioca da temporada 2026 / Crédito: Jogada 10

O Campeonato Carioca terá nesta quarta-feira o seu primeiro clássico. Flamengo e Vasco vão se enfrentar, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília) pela terceira rodada da competição. O Rubro-Negro vai estrear o seu elenco profissional na temporada, enquanto o Cruz-Maltino já teve força máxima no primeiro jogo da temporada, vitória sobre o Maricá, por 4 a 2. Onde assistir? SporTV (TV fechada), Premiere (pay-per-view), geTV (Youtube) e TV Globo (TV aberta/ somente para alguns estados).

Como chega o Flamengo? Vivendo situação complicada no Campeonato Carioca após três jogos com seu time sub-20, o Flamengo fez uma mudança drástica em seu planejamento na temporada. Afinal, com apenas um ponto em nove possíveis e com clássicos contra Vasco e Fluminense em sequência, o Rubro-Negro vê de perto a possibilidade de disputar o Grupo X, quadrangular que decidirá o rebaixado no Cariocão.

Assim, em reunião nesta terça-feira, a cúpula do Flamengo optou por antecipar a participação do elenco profissional na temporada. Isso significa que Filipe Luís volta ao banco de reservas contra o Vasco, bem como boa parte do time principal. Andrew, contratado junto ao Gil Vicente, é um desfalque certo, já que não foi inscrito a tempo. Ainda não se sabe, porém, quais atletas começarão a partida, já que o Flamengo faz mistério. A tendência é ocorrer a mescla entre considerados titulares e jogadores que já atuaram no Carioca. Como chega o Vasco? Depois de poupar os titulares no empate contra o Nova Iguaçu, no último domingo, o Vasco terá o que tem de melhor em campo diante do Flamengo. A exceção será Rayan. O atacante está fora do clássico devido ao avanço na negociação com o Bournemouth, da Inglaterra, pela venda do jogador.