Flamengo decide utilizar profissionais contra o Vasco

Flamengo decide utilizar profissionais contra o VascoCorrendo risco de rebaixamento no Carioca, Rubro-Negro opta por antecipar estreia de Filipe Luís e de seus principais atletas
O Flamengo decidiu, em reunião realizada na tarde desta terça-feira (20/1), no CT George Helal (Ninho do Urubu), que utilizará seu elenco profissional no clássico contra o Vasco, nesta quarta-feira (21/1), no Maracanã, em jogo válido pela terceira rodada da Taça Guanabara.
Segundo o anúncio do próprio clube, a reunião contou com a participação do presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, do diretor executivo de futebol, José Boto, e do técnico Filipe Luís. A decisão se dá pela utilização dos jogadores principais no Clássico dos Milhões.
Tal decisão altera o planejamento inicial do Flamengo para a temporada. Afinal, a equipe, como de costume, começou o Campeonato Carioca com o time sub-20. No entanto, com regulamento inédito nesta edição, o Rubro-Negro sofre com a real chance de ter de lutar contra o rebaixamento, algo que atrasaria os planos do clube para 2026.
Atualmente, a equipe de Bruno Pivetti vem na lanterna da Taça Guanabara na campanha geral. Isso ocorre após empatar um jogo e perder dois nas três primeiras partidas. Assim, há o risco de disputar o quadrangular contra o rebaixamento, o que aumentaria o número de partidas na temporada.