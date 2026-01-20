Flamengo decide utilizar profissionais contra o Vasco

Correndo risco de rebaixamento no Carioca, Rubro-Negro opta por antecipar estreia de Filipe Luís e de seus principais atletas / Crédito: Jogada 10

O Flamengo decidiu, em reunião realizada na tarde desta terça-feira (20/1), no CT George Helal (Ninho do Urubu), que utilizará seu elenco profissional no clássico contra o Vasco, nesta quarta-feira (21/1), no Maracanã, em jogo válido pela terceira rodada da Taça Guanabara. Segundo o anúncio do próprio clube, a reunião contou com a participação do presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, do diretor executivo de futebol, José Boto, e do técnico Filipe Luís. A decisão se dá pela utilização dos jogadores principais no Clássico dos Milhões.

LEIA MAIS: Andrew desfalca o Flamengo contra o Vasco