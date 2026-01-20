Em negociações com o Bournemouth, Rayan é desfalque do Vasco contra o Flamengo

Em negociações com o Bournemouth, Rayan é desfalque do Vasco contra o FlamengoAtacante não treinou no campo nos últimos dois dias. Cruz-Maltino ainda não aceitou a proposta e aguardar ofertas melhores
O Vasco não vai ter Rayan no clássico com o Flamengo, nesta quarta-feira, no Maracanã, pela terceira rodada do Carioca. O Cruz-Maltino está em negociações com o Bournemouth, da Inglaterra, para a venda do atacante. Dessa forma, o jogador ficará de fora da partida.
Depois de poupar os titulares no empate com o Nova Iguaçu, o técnico Fernando Diniz vai escalar força máxima no Vasco diante do Flamengo. No entanto, não poderá contar com Rayan, que ficou de fora dos últimos dois treinos no campo do CT Moacyr Barbosa. O atacante tinha sido titular na vitória sobre o Maricá, por 4 a 2, jogo em que marcou dois gols. A partida ficou marcada pelo clima de despedida do jogador com a torcida.
Dessa forma, GB foi testado entre os titulares e deve começar jogando. Portanto, o Vasco vai enfrentar o Flamengo com Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e GB. A tendência é de que Rayan seja vendido. O atacante já aceitou ao proposta do Bournemouth. No entanto, o Cruz-Maltino ainda busca melhorar os valores e aguarda uma oferta superior do Newcastle. O técnico da equipe negou que isso irá acontecer (confira no vídeo abaixo).
