Corinthians avança por Alisson, mas São Paulo faz contraproposta

Corinthians tenta a contratação do meio-campista por empréstimo até o final do ano / Crédito: Jogada 10

O Corinthians avançou nas tratativas para contratar o volante Alisson por empréstimo e recebeu do São Paulo uma contraproposta superior a R$ 1 milhão. A diretoria alvinegra analisa internamente os termos apresentados pelo clube rival para dar sequência à negociação. As informações são do “ge”. Caso aceite a pedida do São Paulo, o Corinthians fechará o empréstimo de Alisson até o fim de 2026. O acordo também prevê uma opção de compra ao término do vínculo temporário entre os clubes. Inicialmente, as diretorias discutiram a possibilidade de troca de jogadores.

No entanto, Dorival Júnior e Hernán Crespo descartaram esse formato de negociação. O São Paulo recusou os nomes apresentados pelo Corinthians para compor uma eventual permuta. Diante desse cenário, os clubes ajustaram o modelo da negociação para um empréstimo tradicional.

Vale destacar que o Corinthians busca um acordo sem custos, em razão das restrições financeiras enfrentadas atualmente. Por outro lado, o São Paulo condiciona a liberação do atleta ao pagamento de uma compensação financeira. Alisson foi pedido de Dorival para o Corinthians Alisson mantém relação próxima com Dorival Júnior, treinador que comandou o jogador no São Paulo e mudou sua posição em campo. Sob a orientação do técnico, o jogador deixou o ataque e passou a atuar como volante, se aproveitando das suas características de condução de bola e infiltração. Com a chegada de Hernán Crespo ao comando do São Paulo, no entanto, Alisson perdeu espaço no elenco. Nesta temporada, o jogador participou de apenas 45 minutos na primeira partida da temporada, derrota por 3 a 0 diante do Mirassol. Além disso, a comissão técnica não o relacionou para os dois últimos compromissos da equipe.