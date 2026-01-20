Coletiva de Anselmi no Botafogo é paralisada após queda de luz

Treinador argentino respondia a jornalistas quando luz da sala de imprensa do Nilton Santos caiu; transformador do Engenho de Dentro estourou

Uma situação constrangedora marcou a coletiva de apresentação do técnico Martín Anselmi no Botafogo, nesta terça-feira (20/1). Afinal, durante respostas do argentino a jornalistas presentes na sala de imprensa do estádio Nilton Santos, a luz do local caiu, com todos ficando parcialmente no escuro.

Segundo apuração do Jogada10, presente no local da ocorrência e próximo na fila a realizar uma pergunta ao comandante glorioso, um transformador estourou no bairro do Engenho de Dentro, zona norte do Rio de Janeiro. A situação ocorreu após cerca de 35 minutos do início da apresentação. A mesma, aliás, teve continuidade de forma improvisada do lado de fora da sala de imprensa.