Clube italiano prepara oferta por zagueiro da base do Palmeiras

Udinese vai oferecer R$ 38 milhões por Thiago Pimenta, titular na defesa alviverde durante a Copinha
A Udinese, da Itália, deve enviar proposta pelo zagueiro Thiago Pimenta, da equipe sub-20 do Palmeiras. O Verdão recebeu o primeiro contato dos italianos nesta semana, demonstrando interesse na contratação do atleta de 19 anos. A expectativa é que os Bianconeris ofereçam seis milhões de euros, cerca de R$ 38 milhões, pelo defensor.

Thiago atuou como titular em quase todos os jogos do Palmeiras na Copinha. Ele só ficou de fora apenas da última partida da fase de grupos, quando o clube optou por usar um time reserva. Inclusive, o zagueiro marcou um dos gols alviverdes na eliminação para o Ibrachina, na última segunda (19). O jogador está no Verdão desde 2024, vindo do SKA Brasil, e se tornou titular na equipe sub-20.

De acordo com o portal ge, caso os italianos ofereçam seis milhões de euros, a tendência é que o Palmeiras vá adiante na negociação. Com isso, a transferência pode ser concluída rapidamente.

Thiago Pimenta e seus representantes também enxergam com bons olhos a movimentação. Afinal, Benedetti, também revelado na base do clube, atua na equipe principal, o que o deixaria sem espaço no time de Abel Ferreira.

