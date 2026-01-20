Clube italiano prepara oferta por zagueiro da base do Palmeiras

A Udinese, da Itália, deve enviar proposta pelo zagueiro Thiago Pimenta, da equipe sub-20 do Palmeiras. O Verdão recebeu o primeiro contato dos italianos nesta semana, demonstrando interesse na contratação do atleta de 19 anos. A expectativa é que os Bianconeris ofereçam seis milhões de euros, cerca de R$ 38 milhões, pelo defensor.

Thiago atuou como titular em quase todos os jogos do Palmeiras na Copinha. Ele só ficou de fora apenas da última partida da fase de grupos, quando o clube optou por usar um time reserva. Inclusive, o zagueiro marcou um dos gols alviverdes na eliminação para o Ibrachina, na última segunda (19). O jogador está no Verdão desde 2024, vindo do SKA Brasil, e se tornou titular na equipe sub-20.