Clube da Romênia anuncia parceria com marca de Cristiano Ronaldo

CSA Steaua, da segunda divisão, fecha acordo com a URSU e associa imagem do clube à performance esportiva do astro português
O CSA Steaua, clube que disputa a segunda divisão do futebol romeno, anunciou nesta terça-feira (20) uma parceria inusitada com a URSU, marca de água mineral alcalina ligada a Cristiano Ronaldo. A divulgação do acordo acontece no mesmo dia em que a equipe iniciou a pré-temporada de inverno.

Atualmente na II Liga da Romênia, o clube aproveitou o início dos treinamentos para tornar pública a colaboração com a empresa associada ao astro português. Além da preparação física, o elenco conta com dois jogadores em fase de testes durante o estágio.

De acordo com o clube, a parceria com a URSU tem como objetivo reforçar a imagem do CSA Steaua e associar o nome da equipe a conceitos como desempenho, qualidade e alto rendimento esportivo.

Em comunicado divulgado nas redes sociais, o Steaua destacou que a URSU é uma água mineral alcalina natural, com pH 9, alinhada à filosofia de vida e à busca por performance defendidas por Cristiano Ronaldo. O jogador, inclusive, é citado na nota ao afirmar que a água é um dos pilares fundamentais de sua carreira e da vida saudável. O texto ainda ressalta que a união se baseia em valores comuns, como excelência, determinação e respeito pelo esporte de alto nível. Além disso, busca conectar a tradição de um dos clubes mais vitoriosos da Romênia a uma marca internacional focada em desempenho.

 

URSU, marca ligada a Cristiano Ronaldo

A URSU é uma água mineral natural alcalina, com pH 9, lançada por Cristiano Ronaldo e proveniente de uma fonte natural localizada na Espanha. O produto é apresentado como parte de um estilo de vida saudável, com foco em hidratação, equilíbrio e desempenho. Por fim, a marca integra o portfólio de investimentos do astro português, que reúne diferentes negócios ao redor do mundo.

