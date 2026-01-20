Chelsea x Pafos: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida válida pela 7ª rodada da fase de liga da Champions 2025/26 / Crédito: Jogada 10

A bola volta a rolar na Champions 2025/26. Nesta quarta-feira (21), Chelsea e Pafos se enfrentam às 17h (de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres, pela 7ª rodada da fase de liga da maior competição de clubes do futebol europeu. Ao término das oito rodadas da fase de liga, os oito melhores times garantem vaga direta nas oitavas de final. Já as equipes que ficarem entre a 9ª e a 24ª colocação disputam os playoffs.

Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na HBO Max (streaming). Como chega o Chelsea O Chelsea chega para o duelo embalado após a vitória sobre o Brentford no último final de semana pela Premier League. Na Champions, o clube londrino abriu a 7ª rodada na 13ª posição, com 10 pontos, e segue firme na briga por uma vaga no mata-mata. Para o duelo desta quarta-feira, o técnico Liam Rosenior não poderá contar com Roméo Lavia e Levi Colwill, ambos lesionados. Já Malo Gusto, Jamie Gittens e Tosin Adarabioyo aparecem como dúvidas.

Como chega o Pafos Por outro lado, o Pafos participa da sua primeira edição de Champions da história do clube. O clube do Chipre, que conta com o zagueiro brasileiro David Luiz no elenco, é o 26º colocado na tabela com seis pontos. Ao todo, o Pafos somou uma vitória, três empates e duas derrotas. Dessa maneira, um resultado positivo em Londres pode levar o clube para a última rodada com chances de classificação para os playoffs das oitavas de final. No entanto, o time precisa melhorar o rendimento fora de casa, uma vez que não marcou nenhum gol em três jogos disputados longe de seus domínios. Por fim, o técnico Juan Carlos Carcedo também precisa lidar com alguns problemas no elenco. A baixa confirmada fica por conta do zagueiro Pedrão, lesionado, enquanto João Correia e David Goldar são tratados como dúvidas.