Caso Perdigão: PM tira policial das ruas após agressão e o submete a avaliação

Ex-volante campeão do mundo pelo Internacional denunciou violência sofrida após partida na Vila Capanema / Crédito: Jogada 10

A Polícia Militar do Paraná afastou o policial envolvido na agressão ao ex-jogador Perdigão e determinou que o agente passe por avaliação psicológica. A decisão ocorreu após a circulação de vídeos que registraram a abordagem violenta ao ex-Internacional, na Vila Capanema, , logo depois da partida entre São Joseense e Operário-PR, pelo Campeonato Paranaense. Os registros ganharam força nas redes sociais poucas horas após o jogo. Campeão mundial pelo Internacional, o próprio Perdigão publicou as imagens em forma de denúncia ao que classificou como uma agressão sem motivo. Nos vídeos, um policial aparece desferindo golpes de cassetete e empurrando o ex-atleta, sem qualquer confronto físico prévio aparente.

A repercussão levou a Secretaria de Segurança Pública e a Corregedoria da PMPR a agir. Neste contexto, o policial foi retirado das atividades de rua e realocado para funções administrativas, enquanto um procedimento interno apura as circunstâncias da abordagem.

A corporação confirmou, ainda, o encaminhamento do agente para avaliação psicológica obrigatória. Comunicado da PM Em nota, a Polícia Militar afirmou que a conduta não reflete o padrão de preparo e atuação das forças de segurança do Estado. O texto destaca que a investigação interna busca esclarecer os fatos relacionados à ação policial registrada no estádio. Além dos vídeos, o atleta divulgou fotos que mostram hematomas pelo corpo e publicou um relato em tom de indignação. Segundo ele, não houve comportamento agressivo de sua parte, e a violência ocorreu de forma “totalmente gratuita e injustificável”.

Durante o jogo do São Joseense, uma abordagem envolvendo o ex-jogador Perdigão gerou repercussão. A partida era entre São Joseense x Operário, na Vila Capanema. E após o jogo, policiais agrediram Perdigão covardemente. Ele depois contou que foi apenas agradecer aos policiais… pic.twitter.com/Tk6gLP5Tgh

— Doentes por Futebol ⚽ (@DoentesPFutebol) January 20, 2026 Perdigão no futebol O episódio aconteceu após o apito final da partida, vencida pelo São Joseense por 1 a 0, no domingo. O caso voltou a gerar debate sobre a atuação policial em eventos de futebol — especialmente quando envolve figuras públicas ligadas ao esporte.