Brito, sobre o transfer ban do Botafogo: “Não é uma situação tão simples”

Glorioso está impedido de registrar reforços com punição da Fifa. Dirigente afirma que clube tinha noção deste cenário desde outubro de 2025 / Crédito: Jogada 10

Sem John Textor, ausente por conta de problemas pessoais e profissionais, Alessandro Brito (diretor de Gestão Esportiva) e Léo Coelho (diretor de Coordenação de Futebol) foram os anfitriões que ciceronearam Martín Anselmi na primeira entrevista coletiva como treinador do Botafogo. Antes de passar a palavra ao rosarino, Brito, aliás, falou sobre o assunto que tem tirado o sono dos alvinegros: o transfer ban da Fifa. “Não é uma situação simples. Envolve termos jurídicos e garantias”, admite o dirigente.

A Corte Arbitral do Esporte (CAS) condenou o Botafogo a pagar 21 milhões de dólares (cerca de R$ 114 milhões na cotação atual) ao Atlanta United por conta da contratação de Almada, em junho de 2024. A decisão encerra possibilidades de recurso. Dessa forma, o clube precisa cumprir o pagamento para encerrar o bloqueio.

Com o transfer ban, o Botafogo não pode inscrever reforços nas três próximas janelas do mercado. Neste ano, o clube já anunciou o atacante Villalba e o zagueiro Ythallo. Eles treinam com o grupo, no Espaço Lonier, sob as ordens de Martin Anselmi, mas não podem entrar em campo pelo Alvinegro. “Sabíamos desde outubro dessa possibilidade. Estamos, assim, trabalhando de forma incansável para solucionar esta situação quanto antes. Queremos um clube estável e equilibrado para os próximos meses”, completou Britto. Uma solução para quitar a dívida com a franquia norte-americana pode ser a venda de ativos.