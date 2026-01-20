Brasileiro acusa José Mourinho de falta de caráter e rasga elogios a Jorge Jesus

Ex-Grêmio e Bragantino, Lincoln, atualmente no Alverca, fez duras críticas ao treinador sobre período que esteve no Fenerbahce, da Turquia / Crédito: Jogada 10

Ex-Grêmio e Bragantino, o meia brasileiro Lincoln entrou de sola ao falar sobre o treinador José Mourinho. Atualmente no Alverca, de Portugal, o jogador disse que o português agiu sem caráter durante o período em que comandou o Fenerbahce, da Turquia. Segundo ele, a postura de Mourinho foi determinante para sua saída. Em entrevista ao site Fanatik, o jogador disse que se sentiu desrespeitado após a troca no comando técnico. De acordo com ele, o treinador prometeu oportunidades que nunca se concretizaram. “Ele conquistou muitos títulos, isso ninguém discute. Mas comigo mostrou falta de caráter. Para mim, caráter vale mais do que campeonatos”, afirmou.

Antes disso, no entanto, o cenário era completamente diferente. Lincoln disse que chegou ao Fenerbahçe a convite direto de Jorge Jesus e destacou a relação construída com o treinador português. Para ele, Jesus foi o profissional que mais impactou sua carreira.