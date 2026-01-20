Brasileiro acusa José Mourinho de falta de caráter e rasga elogios a Jorge Jesus

Brasileiro acusa José Mourinho de falta de caráter e rasga elogios a Jorge JesusEx-Grêmio e Bragantino, Lincoln, atualmente no Alverca, fez duras críticas ao treinador sobre período que esteve no Fenerbahce, da Turquia
Ex-Grêmio e Bragantino, o meia brasileiro Lincoln entrou de sola ao falar sobre o treinador José Mourinho. Atualmente no Alverca, de Portugal, o jogador disse que o português agiu sem caráter durante o período em que comandou o Fenerbahce, da Turquia. Segundo ele, a postura de Mourinho foi determinante para sua saída.
Em entrevista ao site Fanatik, o jogador disse que se sentiu desrespeitado após a troca no comando técnico. De acordo com ele, o treinador prometeu oportunidades que nunca se concretizaram. “Ele conquistou muitos títulos, isso ninguém discute. Mas comigo mostrou falta de caráter. Para mim, caráter vale mais do que campeonatos”, afirmou.
Antes disso, no entanto, o cenário era completamente diferente. Lincoln disse que chegou ao Fenerbahçe a convite direto de Jorge Jesus e destacou a relação construída com o treinador português. Para ele, Jesus foi o profissional que mais impactou sua carreira.
‘Ele me ensinou a enxergar o futebol de uma forma diferente’
“Fui contactado diretamente por Jorge Jesus. Foi um prazer trabalhar com ele. Jesus é, sem dúvida, o melhor treinador com quem já trabalhei. Ele me ensinou a enxergar o futebol de uma forma diferente. É um homem de caráter e fala sempre de forma direta com os jogadores. Vive o futebol 24 horas por dia e não é coincidência que seja campeão por onde passa. Desejo a ele sempre todo o sucesso do mundo”, disse.
Depois da saída de Jorge Jesus, Lincoln perdeu espaço rapidamente. Em seguida, o clube o emprestou ao Red Bull Bragantino e, posteriormente, ao Hull City, da segunda divisão inglesa. Nesse processo, o jogador afirmou ter sido tratado de forma injusta.
Agora, de volta a Portugal, Lincoln vive um novo momento. Após passagem pelo Santa Clara entre 2019 e 2022, o meia de 27 anos e defende o Alverca, que está na 10ª colocação do Campeonato Português. Titular da equipe na temporada, Lincoln soma dois gols e duas assistências em 17 partidas.