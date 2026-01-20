Botafogo x Volta Redonda: onde assistir, escalações e arbitragem

Botafogo x Volta Redonda: onde assistir, escalações e arbitragemNa estreia de Martín Anselmi, Glorioso enfrenta um rival que está com 100% de aproveitamento no Campeonato Carioca
Uma noite de estreia no Colosso do Subúrbio. Às 19h desta quarta-feira (21), o argentino Martín Anselmi faz o primeiro jogo como técnico do Botafogo. Pela terceira rodada desta edição do Campeonato Carioca, o Glorioso recebe o Volta Redonda, no Estádio Nilton Santos.
Como chega o Botafogo
Antes de tudo, Martín Anselmi despistou sobre a forma com a qual o Botafogo vai a campo contra o Voltaço e não respondeu se, de fato, o time alvinegro terá três zagueiros de ofício, conforme alguns indícios da pré-temporada apontaram no noticiário do universo preto e branco.
“Não posso dar munição ao técnico do Volta Redonda”, justificou o rosarino.
Antes de passar o bastão para os profissionais, as Joias do Bairro, sob a tutela do técnico Rodrigo Bellão, tiveram uma vitória e uma derrota. O sub-20 disputou o Campeonato Carioca junto à Copa São Paulo, torneio nacional onde o Botafogo chegou às quartas de final.
Como chega o Volta Redonda
O Botafogo não pode menosprezar o adversário desta quarta-feira. Afinal, o Voltaço conta com 100% de aproveitamento até agora, com quatro gols marcados e nenhum sofrido. O atacante Catatau é um nome que pode dar muito trabalho na geografia da zaga do Mais Tradicional.
Onde assistir
O Premiere (pay-per-view) transmite o embate
BOTAFOGO x VOLTA REDONDA
Campeonato Carioca – Rodada 3
Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
Data e hora: 21/01/2026, às 19h (horário de Brasília)
BOTAFOGO: Raul, Vitinho, Barboza, Marçal e Telles; Newton, Danilo e Montoro; Barrera, Artur e Cabral. Técnico: Martín Anselmi.
VOLTA REDONDA: Avelino; Silva, Castro, Alan e Adell; Dener, Barra e PK; Catatau, MV e Wagninho. Técnico: Rodrigo Santana.
Árbitro: Bruno Mota Correia
Auxiliares: Wallace Muller Barros e Gabriel Bernardo Duarte
VAR: Alexandre Vargas Tavares
