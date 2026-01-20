Bodo/Glimt faz história e vence o Manchester City na Champions

Zebra na Champions 2025/26. O Bodo/Glimt conquistou uma vitória história sobre o Manchester City por 3 a 1, nesta terça-feira (20), no estádio Aspmyra, na Noruega, em partida válida pela 7ª e penúltima rodada da fase de liga da maior competição de clubes do futebol europeu. O técnico Pep Guardiola optou por escalar uma equipe mista e acabou sendo surpreendido pelos noruegueses. Högh, com dois gols marcados, e Hauge balançaram a rede e foram os grandes destaques da partida. Pelo lado do time inglês, o meia Cherki descontou na segunda etapa, que ainda teve Rodri expulso por dois cartões amarelos em um intervalo de dois minutos. LEIA MAIS: Clube da Romênia anuncia parceria com marca de Cristiano Ronaldo

Dessa maneira, o City não conseguiu se recuperar da derrota por 2 a 0 sofrida para o Manchester United no último final de semana, pela Premier League, e chegou à sua segunda derrota nesta fase de liga da Champions. O time comandado por Pep Guardiola abriu a rodada na 4ª posição da tabela geral, com 13 pontos, e poderia ter encaminhado a classificação direta para as oitavas de final em caso de vitória sobre o Bodo/Glimt.

Agora, o City precisa torcer por tropeços de seus concorrentes diretos, além de buscar a vitória na última rodada para confirmar a vaga no G-8. Por outro lado, o Bodo/Glimt venceu a primeira partida nesta edição da Champions e ainda sonha com a vaga nos playoffs. Com o resultado histórico, o time da Noruega chegou a seis pontos e subiu para a 26ª posição, ainda fora da zona de classificação. Contudo, um novo triunfo na última rodada pode colocar o clube no mata-mata da competição, seguido por uma combinação de resultados. O jogo No primeiro tempo, o Bodo/Glimt foi eficiente nos contra-ataques e abriu 2 a 0 com dois gols de Högh, ambos após cruzamentos de Blomberg. O City tentou reagir, criou sua melhor chance com Haaland, que finalizou para fora após cruzamento de O’Reilly, mas não conseguiu diminuir antes do intervalo.