Bayern de Munique x Union Saint-Gilloise: onde assistir, escalações e arbitragem

Bayern de Munique x Union Saint-Gilloise: onde assistir, escalações e arbitragemBávaros podem confirmar vaga direta no mata-mata, enquanto belgas miram playoffs das oitavas da Champions; saiba informações do duelo
O avassalador Bayern de Munique terá pela frente o Union Saint-Gilloise, da Bélgica, nesta quarta-feira (20), às 17h (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, pela sétima rodada da fase de liga da Champions League. Vice-líder do torneio com 15 pontos somados em 18 possíveis, o Gigante da Baviera soma apenas um revés em toda a temporada e pode cravar vaga nas oitavas de final da competição. Do outro lado, o time belga, 27º colocado com apenas seis pontos, tem uma das missões mais ingratas até o momento.
Bayern de Munique e Union Saint-Gilloise nunca se enfrentaram oficialmente em competições da Uefa. Assim, o duelo desta quarta-feira marca o primeiro confronto histórico entre Bayern de Munique e Union Saint-Gilloise em torneios europeus.
Onde assistir
A partida entre Bayern de Munique e Union SG, pela sétima rodada da fase de liga da Champions, portanto, terá a transmissão da HBO+.
Como chega o Bayern de Munique
O Bayern de Munique quer seguir com a boa campanha na Champions, e uma vitória contra o USG pode garantir a vaga direta nas oitavas. A equipe está no momento na vice-liderança com 15 pontos. A última partida no torneio foi o triunfo por 3 a 1 sobre o Sporting. A virada de ano, aliás, seguiu sendo positiva para os Bávaros, que são líderes isolados na Bundesliga.
Para este compromisso em casa, Vincent Kompany, entretanto, segue sem poder contar com Konrad Laimer (lesionado e suspenso por acúmulo de amarelos), além de Stanisic e Sacha Boey. Como todos os laterais direitos do elenco estão indisponíveis, a tendência, portanto, é que Kimmich atue no setor, abrindo uma vaga no meio-campo defensivo para Leon Goretzka.
Como chega o Union Saint-Gilloise
Do outro lado, o Union Saint-Gilloise ainda sonha com uma das vagas nos playoffs das oitavas. O time está a um ponto de diferença do Copenhagen, atual 24ª colocado. A equipe, entretanto, sofreu seu quarto revés na competição na última rodada do torneio ao perder para Olympique de Marselha por 3 a 2, dentro de casa.
O time, assim, chega com a difícil missão de parar o Bayern com uma sequência de cinco partidas sem perder. A última foi pelo placar mínimo de 1 a 0 contra o Mechelen, pelo Campeonato Belga. Apesar das dificuldades, o time belga vem de vitória no campeonato nacional e aposta em um sistema defensivo compacto para tentar surpreender em Munique. Dentro de campo, o time, porém, não contará com Schoofs e Burgess.
BAYERN DE MUNIQUE x UNION SAINT-GILLOISE
7ª rodada da fase de liga da Champions League
Data-Hora: 21/1/2025 (quarta-feira), às 17h (de Brasília)
Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)
BAYERN DE MUNIQUE: Neuer; Guerreiro, Upamecano, Tah, Ito; Kimmich, Pavlović; Olise, Gnabry, Díaz; Kane. Técnico: Vicent Kompany.
UNION SAINT-GILLOISE: Scherpen; Sykes, Burgess, Mac Allister; Khalaili, Van de Perre, Zorgane, Smith; Ait El Hadj; Rodríguez, David. Técnico: David Hubert.
Árbitro: Rade Obrenovič
Auxiliares: Jure Praprotnik e Grega Kordež
VAR: Matej Jug