Athletico sofre virada do Azuriz, que garante vaga nas quartas do Paranaense

Furacão tinha vitória praticamente assegurada, mas desliga e vê Gralha Azul arrancar o 2 a 1 ao longo da etapa final e avança para o mata-mata

O Azuriz conquistou de forma antecipada a classificação às quartas de final do Campeonato Paranaense nesta terça-feira (20). A Gralha Azul superou o Athletico-PR de virada por 2 a 1 no Estádio Os Pioneiros, pela quinta e penúltima rodada da primeira fase do Estadual.

Bruninho abriu o placar para o Furacão ainda no primeiro tempo. No entanto, o goleiro Mycael defendeu um pênalti etapa final e abriu caminho para a reação. Na segunda etapa, num intervalo de dois minutos, João Maranhão e Marquinhos foram decisivos, marcando os gols que garantiram a vitória e os três pontos.