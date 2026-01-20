Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Athletico sofre virada do Azuriz, que garante vaga nas quartas do Paranaense

Furacão tinha vitória praticamente assegurada, mas desliga e vê Gralha Azul arrancar o 2 a 1 ao longo da etapa final e avança para o mata-mata
O Azuriz conquistou de forma antecipada a classificação às quartas de final do Campeonato Paranaense nesta terça-feira (20). A Gralha Azul superou o Athletico-PR de virada por 2 a 1 no Estádio Os Pioneiros, pela quinta e penúltima rodada da primeira fase do Estadual.

Bruninho abriu o placar para o Furacão ainda no primeiro tempo. No entanto, o goleiro Mycael defendeu um pênalti etapa final e abriu caminho para a reação. Na segunda etapa, num intervalo de dois minutos, João Maranhão e Marquinhos foram decisivos, marcando os gols que garantiram a vitória e os três pontos.

Com a vitória, o Azuriz chega a oito pontos e assume a liderança provisória do Grupo B no Paranaense. O time se beneficiou com as derrotas de Andraus e Galo Maringá, o que selou a vaga nas quartas de final com uma rodada de antecedência e moral elevada para o mata-mata.

Já o Athletico, vice-líder do Grupo A com sete pontos, ainda briga por melhores posições, mas corre o risco de perder terreno. Os jogos da sexta e última rodada ocorrerão simultaneamente no sábado, às 16h. Enquanto o Azuriz recebe o São Joseense no Estádio Os Pioneiros, o Furacão enfrenta o Galo Maringá na Arena da Baixada.

