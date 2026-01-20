Athletico sofre virada do Azuriz, que garante vaga nas quartas do Paranaense

Athletico sofre virada do Azuriz, que garante vaga nas quartas do ParanaenseFuracão tinha vitória praticamente assegurada, mas desliga e vê Gralha Azul arrancar o 2 a 1 ao longo da etapa final e avança para o mata-mata
O Azuriz conquistou de forma antecipada a classificação às quartas de final do Campeonato Paranaense nesta terça-feira (20). A Gralha Azul superou o Athletico-PR de virada por 2 a 1 no Estádio Os Pioneiros, pela quinta e penúltima rodada da primeira fase do Estadual.
Bruninho abriu o placar para o Furacão ainda no primeiro tempo. No entanto, o goleiro Mycael defendeu um pênalti etapa final e abriu caminho para a reação. Na segunda etapa, num intervalo de dois minutos, João Maranhão e Marquinhos foram decisivos, marcando os gols que garantiram a vitória e os três pontos.
Com a vitória, o Azuriz chega a oito pontos e assume a liderança provisória do Grupo B no Paranaense. O time se beneficiou com as derrotas de Andraus e Galo Maringá, o que selou a vaga nas quartas de final com uma rodada de antecedência e moral elevada para o mata-mata.
Já o Athletico, vice-líder do Grupo A com sete pontos, ainda briga por melhores posições, mas corre o risco de perder terreno. Os jogos da sexta e última rodada ocorrerão simultaneamente no sábado, às 16h. Enquanto o Azuriz recebe o São Joseense no Estádio Os Pioneiros, o Furacão enfrenta o Galo Maringá na Arena da Baixada.
