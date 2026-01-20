Astro do Vasco, Rayan se torna padrinho de projeto social

Atacante se junta aos meio-campistas Everton Ribeiro, ex-Flamengo, e Ganso, do Fluminense, como apoiador da iniciativa “Craque do Amanhã" / Crédito: Jogada 10

O atacante Rayan, revelação das categorias de base do Vasco, demonstrou que é destaque não apenas nos gramados como também fora deles, ao aderir à campanha de solidariedade. Isso porque o jovem atacante, uma das principais promessas do futebol brasileiro atualmente, tornou-se mais um padrinho do projeto “Craques do Amanhã”. Com isso, ele se junta a outros companheiros de profissão que abraçaram a iniciativa, como os meio-campistas Paulo Henrique Ganso, do Fluminense, e Everton Ribeiro, ídolo do Flamengo e atualmente no Bahia. O atacante Vagner Love e a atriz Juliana Paes são outros exemplos de apoiadores famosos do “Craque do Amanhã”. Rayan tem noção da sua representatividade e da relevância que é ter referências positivas em sua trajetória. Por sinal, o jovem atacante do Cruz-Maltino é oriundo da Barreira do Vasco, comunidade ao lado do estádio de São Januário.

Pela sua vivência e contexto em que cresceu, o jogador tem pleno entendimento do impacto positivo que um projeto social estruturado pode causar na construção do futuro de uma criança, que nasceu com poucas oportunidades. “Fazer parte de um projeto como esse sempre foi um grande objetivo. Meus pais são os meus maiores exemplos e sei da importância de referências já que passei praticamente a minha vida toda na barreira. As crianças se inspiram e precisam de bons exemplos. Isso elas encontram no Craque do Amanhã. É uma honra me tornar uma das vozes desse projeto”, explicou o atacante. Possível saída do Vasco Com o crescimento de desempenho na última temporada e o extremo potencial, Rayan voltou a despertar o interesse de clubes da Europa. O Bournemouth recentemente oficializou uma proposta ao Cruz-Maltino e as partes estão com negociações em curso.