Arena Pernambuco “divide” programação de futebol e terá uso inédito em 2026

Palco da Copa do Mundo de 2014, o estádio receberá etapa decisiva de outra modalidade, com cuidados especiais ao gramado / Crédito: Jogada 10

A Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, viverá em 2026 um capítulo inédito fora das quatro linhas. Palco de jogos da Copa do Mundo 2014, o estádio vai sediar, pela primeira vez nos 13 anos de funcionamento, uma prova da final do Circuito Nacional BYD de Vaquejada. A programação marca uma mudança histórica no uso do equipamento, tradicionalmente associado ao futebol. Além de jogos do Santa Cruz e de possíveis partidas de Náutico e Sport, em finais do Estadual ou compromissos pontuais do Brasileirão, o estádio passará por uma transformação completa para receber a decisão do circuito.

O calendário prevê 16 etapas ao longo da temporada, com forte presença em Pernambuco. O estado receberá sete fases, incluindo a grande final, marcada para novembro.