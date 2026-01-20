Arena Pernambuco “divide” programação de futebol e terá uso inédito em 2026

Arena Pernambuco “divide” programação de futebol e terá uso inédito em 2026Palco da Copa do Mundo de 2014, o estádio receberá etapa decisiva de outra modalidade, com cuidados especiais ao gramado
A Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, viverá em 2026 um capítulo inédito fora das quatro linhas. Palco de jogos da Copa do Mundo 2014, o estádio vai sediar, pela primeira vez nos 13 anos de funcionamento, uma prova da final do Circuito Nacional BYD de Vaquejada.
A programação marca uma mudança histórica no uso do equipamento, tradicionalmente associado ao futebol. Além de jogos do Santa Cruz e de possíveis partidas de Náutico e Sport, em finais do Estadual ou compromissos pontuais do Brasileirão, o estádio passará por uma transformação completa para receber a decisão do circuito.
O calendário prevê 16 etapas ao longo da temporada, com forte presença em Pernambuco. O estado receberá sete fases, incluindo a grande final, marcada para novembro.
Por que a Arena Pernambuco?
Não trata-se de uma escolha casual, visto que o período coincide com o encerramento do calendário oficial do futebol brasileiro. Ou seja, há tempo hábil para adaptação do gramado.
O anúncio ocorreu diretamente do campo do estádio, em uma transmissão com o cantor Wesley Safadão e a governadora Raquel Lyra. No evento, os organizadores apresentaram projeções do espaço já configurado para a vaquejada, com a entrada de caçambas de areia para viabilizar a disputa e os shows musicais previstos.
O estádio já abrigou eventos além do futebol, como grandes shows — entre eles, o do Guns N’ Roses — e encontros religiosos. Em todos os casos, o gramado precisou de períodos de recuperação, e o estádio também recebeu partidas da NFL do Recife Mariners, com adaptações pontuais no campo.
Adaptações para vaquejada
Com a modalidade, o impacto será maior e a expectativa é de que o gramado passe por uma reforma mais ampla em 2027. A necessidade se impõe porque a Arena está confirmada como uma das subsedes da Copa do Mundo Feminina, com jogos entre junho e julho daquele ano.
As premiações para vaquejada já estão definidas, com um carro de presente ao vencedor da disputa profissional. As categorias intermediário, amador, derby e aspirante terão motos como prêmio. Já as disputas feminina e jovem vão garantir R$ 5 mil para cada campeã e campeão, além de outras premiações voltadas aos cavalos.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente
Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidadeAceitar