Anselmi planeja um Botafogo com “essência”. Veja o que ele não abre mão

Sem a presença de John Textor, que costuma dar o ar da graça na chegada dos treinadores do Botafogo, Martín Anselmi foi apresentado, nesta terça-feira (20), no Estádio Nilton Santos, como novo técnico do Glorioso, o quinto clube na carreira do profissional argentino. O rosarino passou por Unión La Calera (CHL), Independiente Del Valle (ECU), Cruz Azul (MEX) e Porto (POR). No Brasil, aliás, trabalhou no Internacional, mas como auxiliar de Miguel Ángel Ramírez, em 2021, durante apenas três meses. De agora em diante, então, o jovem comandante de 40 anos inicia mais um desafio na carreira.

“Depois da saída do Porto, em julho, tivemos, enfim, um tempo sem trabalhar. Era momento de uma pausa na carreira e juntar energias. Sentíamos que era o tempo de olharmos para nós mesmos, e não estávamos inclinados a aceitar qualquer proposta. O Botafogo, depois, apareceu no momento certo. Estávamos cheios de energia. Sabemos a grandeza deste clube. É uma instituição que nos permite lutar pelo mais alto. Representa uma ambição muito grande na carreira. Olho sempre mais do que o escudo. Gostamos, portanto, de analisar as pessoas que estão por trás”, definiu o treinador.