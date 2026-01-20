Anselmi planeja um Botafogo com “essência”. Veja o que ele não abre mão

Anselmi planeja um Botafogo com “essência”. Veja o que ele não abre mãoAssertivo, técnico rosarino é apresentado no Glorioso e adianta alguns conceitos que nortearão o trabalho no Mais Tradicional
Sem a presença de John Textor, que costuma dar o ar da graça na chegada dos treinadores do Botafogo, Martín Anselmi foi apresentado, nesta terça-feira (20), no Estádio Nilton Santos, como novo técnico do Glorioso, o quinto clube na carreira do profissional argentino. O rosarino passou por Unión La Calera (CHL), Independiente Del Valle (ECU), Cruz Azul (MEX) e Porto (POR). No Brasil, aliás, trabalhou no Internacional, mas como auxiliar de Miguel Ángel Ramírez, em 2021, durante apenas três meses. De agora em diante, então, o jovem comandante de 40 anos inicia mais um desafio na carreira.
“Depois da saída do Porto, em julho, tivemos, enfim, um tempo sem trabalhar. Era momento de uma pausa na carreira e juntar energias. Sentíamos que era o tempo de olharmos para nós mesmos, e não estávamos inclinados a aceitar qualquer proposta. O Botafogo, depois, apareceu no momento certo. Estávamos cheios de energia. Sabemos a grandeza deste clube. É uma instituição que nos permite lutar pelo mais alto. Representa uma ambição muito grande na carreira. Olho sempre mais do que o escudo. Gostamos, portanto, de analisar as pessoas que estão por trás”, definiu o treinador.
“Uma equipe é um ser vivo”, filosofa técnico do Botafogo
Esquema tático. Três zagueiros. Anselmi não se prende a números. O treinador rosarino enxerga além de conceitos já estabelecidos no futebol e já adianta aquilo de que não abre mão.
“Gosto que minhas equipes tenham essência. A equipe é um ser vivo, não pode ser um time que não transmite nada. Queremos,assim, um time intenso, que tenta pressionar alto, atacar, jogar no campo rival e controlar as partidas através da bola. É este o caminho que nos faz ganhar os jogos. O sistema, no fim, é uma posição dentro do campo de jogo que vai ocupar um jogador nosso para aproveitar uma vantagem do rival. Nossa essência é tentar ser intensos e competitivos. Quero ressaltar a palavra competir. Porque competir é o único que nunca pode faltar. E o que é competir? Dar o máximo, o 100%, durante cada ação da partida, sem importar o resultado. E sem desculpas!”, ensinou.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.