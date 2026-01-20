América-MG x Atlético: onde assistir, escalações e arbitragem

América-MG x Atlético: onde assistir, escalações e arbitragemCoelho e Galo fazem primeiro clássico do Campeonato Mineiro nesta quarta-feira (21), às 21h30, no Independência
América-MG e Atlético fazem duelo grande, nesta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no estádio Independência, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. O Coelho detém a melhor campanha do Estadual até aqui com sete pontos e lidera o Grupo B da competição. Por outro lado, o Galo segue derrapando na competição e precisa de senso de urgência. A equipe de Jorge Sampaoli vem de três empates seguidos e ainda não venceu no torneio.
Onde assistir
A partida entre América-MG e Atlético, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro, terá a transmissão ao vivo no Premiere (pay-per-view), TV Globo (MG) e SportyNet.
Como chega o América-MG
O América-MG atravessa um momento relativamente equilibrado no Campeonato Mineiro, com duas vitórias e um empate nas primeiras rodadas. A equipe comandada por Alberto Valentim, ex-Botafogo, aposta em uma postura sólida defensivamente para controlar o ritmo das partidas e minimizar riscos. O destaque individual é o ponta Thauan Willians, que se sobressaiu neste início de Campeonato Mineiro com boas atuações.
Para o compromisso contra o Galo, o goleiro Cássio não será opção por causa de incômodo no joelho esquerdo, assim como o atacante Willian Bigode, que ainda trata lesão na panturrilha direita. O lateral-direito Maguinho ainda se recupera de cirurgia após lesão no púbis. O volante Alê, que faz transição, é dúvida para o duelo. No entanto, o treinador conta com o retorno do atacante Gabriel Barros. Por fim, os novos reforços, Segovinha e Yarlen já treinam com o grupo, mas precisam ser regularizados.
Como chega o Atlético
Por outro lado, o Atlético-MG chega ao clássico sob forte pressão. O time comandado por Jorge Sampaoli ainda não sabe o que é vencer em 2026, acumulando três empates consecutivos nas primeiras rodadas. O tropeço mais recente foi marcado pela falta de criatividade e terminou sob vaias da torcida. Estacionado na terceira posição do Grupo A, o Galo vê no duelo contra o América a necessidade urgente de somar três pontos para não se complicar na briga pela classificação às semifinais.
O técnico Jorge Sampaoli pode fazer mudanças com relação ao última jogo. O treinador conta com todos os reforços registrados, mas deve ter apenas o lateral-esquerdo Renan Lodi entre os titulares. Angelo Preciado, Victor Hugo, Maycon e Alan Preciado tiveram poucos treinos e devem iniciar no banco. Por outro lado, o zagueiro Junior Alonso, o volante Alan Franco e o atacante Rony devem retornar. Com isso, é possível que Hulk perca a vaga. Por fim, Lyanco (ruptura do tendão de Aquiles esquerdo), Ivan Román (fratura na mão direita) e Patrick Silva (lesão na coxa direita) seguem como desfalques.
AMÉRICA-MG x ATLÉTICO
4ª rodada do Campeonato Mineiro – Primeira fase
Data-Hora: 21/1/2025 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Independência, em Belo Horizonte (MG)
AMÉRICA-MG: Gustavo; Léo Alaba, Emerson, Ricardo Silva e Artur; Felipe Amaral, Person e Yago Souza; Paulo Victor, Thauan e Gabriel Barros. Técnico: Alberto Valentim.
ATLÉTICO: Everson; Natanael (Vitor Hugo), Ruan, Junior Alonso e Renan Lodi (Pascini); Alan Franco, Igor Gomes, Gustavo Scarpa (Cuello ou Alan Minda) e Bernard; Dudu e Rony (Hulk). Técnico: Jorge Sampaoli.
Árbitro: Murilo Francisco Misson Júnior
Auxiliares: Celso Luiz da Silva e Ricardo Juno de Souza
VAR: Michel Patrick Costa Guimarães
