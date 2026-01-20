América-MG x Atlético: onde assistir, escalações e arbitragem

América-MG e Atlético fazem duelo grande, nesta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no estádio Independência, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. O Coelho detém a melhor campanha do Estadual até aqui com sete pontos e lidera o Grupo B da competição. Por outro lado, o Galo segue derrapando na competição e precisa de senso de urgência. A equipe de Jorge Sampaoli vem de três empates seguidos e ainda não venceu no torneio.

O América-MG atravessa um momento relativamente equilibrado no Campeonato Mineiro, com duas vitórias e um empate nas primeiras rodadas. A equipe comandada por Alberto Valentim, ex-Botafogo, aposta em uma postura sólida defensivamente para controlar o ritmo das partidas e minimizar riscos. O destaque individual é o ponta Thauan Willians, que se sobressaiu neste início de Campeonato Mineiro com boas atuações.

Para o compromisso contra o Galo, o goleiro Cássio não será opção por causa de incômodo no joelho esquerdo, assim como o atacante Willian Bigode, que ainda trata lesão na panturrilha direita. O lateral-direito Maguinho ainda se recupera de cirurgia após lesão no púbis. O volante Alê, que faz transição, é dúvida para o duelo. No entanto, o treinador conta com o retorno do atacante Gabriel Barros. Por fim, os novos reforços, Segovinha e Yarlen já treinam com o grupo, mas precisam ser regularizados.

Como chega o Atlético

Por outro lado, o Atlético-MG chega ao clássico sob forte pressão. O time comandado por Jorge Sampaoli ainda não sabe o que é vencer em 2026, acumulando três empates consecutivos nas primeiras rodadas. O tropeço mais recente foi marcado pela falta de criatividade e terminou sob vaias da torcida. Estacionado na terceira posição do Grupo A, o Galo vê no duelo contra o América a necessidade urgente de somar três pontos para não se complicar na briga pela classificação às semifinais.

O técnico Jorge Sampaoli pode fazer mudanças com relação ao última jogo. O treinador conta com todos os reforços registrados, mas deve ter apenas o lateral-esquerdo Renan Lodi entre os titulares. Angelo Preciado, Victor Hugo, Maycon e Alan Preciado tiveram poucos treinos e devem iniciar no banco. Por outro lado, o zagueiro Junior Alonso, o volante Alan Franco e o atacante Rony devem retornar. Com isso, é possível que Hulk perca a vaga. Por fim, Lyanco (ruptura do tendão de Aquiles esquerdo), Ivan Román (fratura na mão direita) e Patrick Silva (lesão na coxa direita) seguem como desfalques.