Alemanha avalia boicote à Copa do Mundo de 2026

Tensão política envolvendo os EUA reacende discussão no país, mas decisão sobre a participação cabe à federação de futebol e à Fifa / Crédito: Jogada 10

O cenário geopolítico internacional ganhou novos contornos de tensão após Donald Trump manifestar o desejo de anexar a Groenlândia aos Estados Unidos. O presidente norte-americano chegou a ameaçar impor tarifas elevadas a países que se posicionem contra a incorporação do território, atualmente ligado à Dinamarca. LEIA MAIS: Real Madrid goleia o Monaco com show de Vini Jr na Champions

Diante desse contexto, a participação na Copa do Mundo de 2026, que será sediada por Estados Unidos, México e Canadá, passou a ser questionada por alguns países já classificados. Na Alemanha, o debate ganhou força, embora o governo tenha deixado claro que não interfere nesse tipo de decisão. Em entrevista à ‘AFP’, a secretária de Estado do Esporte, Christiane Schenderlein, afirmou que cabe exclusivamente às entidades esportivas definir a presença em grandes competições.

“Esta avaliação sobre uma eventual participação é de responsabilidade da Federação Alemã de Futebol (DFB) e da Fifa, e o governo federal respeitará qualquer decisão tomada por essas instituições”, disse a secretária de Estado do Esporte. A declaração veio após o surgimento de vozes no país defendendo um possível boicote ao torneio, hipótese que já entrou no debate político e até levantou questionamentos sobre um eventual cancelamento da competição. Além disso, uma pesquisa divulgada pelo jornal alemão ‘BILD’ mostrou que a ideia de boicote divide a opinião pública. 47% dos entrevistados se disseram favoráveis, enquanto 35% se posicionaram contra. Ainda assim, qualquer decisão sobre a ausência da seleção alemã dependerá exclusivamente da DFB.